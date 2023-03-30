我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

怕AI搶工作嗎？林毅夫：擁抱技術，也許以後1周只工作1天

記者葉文義／綜合報導
林毅夫參加博鰲論壇期間談及對人工智能看法。（視頻截圖）
林毅夫參加博鰲論壇期間談及對人工智能看法。（視頻截圖）

北京大學國家發展研究院榮譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫29日在博鰲亞洲論壇談及聊天機器人ChatGPTAI對社會造成的影響時表示，「我們需要擁抱這項技術，它可能讓人類有更多享受生活的機會，也許以後我們每週只需要工作一天了。」

據新浪財經報導，林毅夫在「世界經濟展望」分論壇上指出，我們需要擁抱ChatGPT等AI技術的出現，這本質上是一種生產力水準的提升，這是人類進步和生活水準提升的基礎。面臨變革性技術的興起，人們一方面會看到生產力提升、機遇增加；另一方面，又覺得這對就業、工作崗位以及生活方式帶來了挑戰和威脅。

他指出，在工業化之初，當人類發現機器可以做得更好時，也曾擔心自己的工作被取代。但現在回頭來看，這種技術發展和進步需要人們用全心來擁抱，因為生產力提高是人類進步以及生活水平提高的基礎。人們一周只需要工作5天，一天工作8小時了，不再是以前的12小時。林毅夫說：「也許以後我們一周只需要工作1天了，我們需要擁抱這樣的技術。」

「應對這種挑戰，我們可以從歷史上吸取經驗和教訓」，林毅夫表示，生產力水準提高後，我們只要做一點工作，回報就很高，因為大部分的工作會被機器人和人工智慧來取代，但它做不了的就是我們能獲取高價值回報的地方。

AI ChatGPT 北京

上一則

中美大象打架 殃及小草 中駐美代辦：將使世界陷入混亂

下一則

想當道士被嫌老 38歲碩士失業半年送外賣

延伸閱讀

美網紅想要好身材 狂吃狗飼料求速增蛋白質

美網紅想要好身材 狂吃狗飼料求速增蛋白質
恐危及人類社會 馬斯克與AI專家連署公開信 籲暫停訓練強大AI

恐危及人類社會 馬斯克與AI專家連署公開信 籲暫停訓練強大AI
馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」

馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」
ChatGPT正紅 OpenAI執行長：「這種工作」將受最大衝擊

ChatGPT正紅 OpenAI執行長：「這種工作」將受最大衝擊

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議