怕AI搶工作嗎？林毅夫：擁抱技術，也許以後1周只工作1天

林毅夫參加博鰲論壇期間談及對人工智能看法。（視頻截圖）

北京 大學國家發展研究院榮譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫29日在博鰲亞洲論壇談及聊天機器人ChatGPT 及AI 對社會造成的影響時表示，「我們需要擁抱這項技術，它可能讓人類有更多享受生活的機會，也許以後我們每週只需要工作一天了。」

據新浪財經報導，林毅夫在「世界經濟展望」分論壇上指出，我們需要擁抱ChatGPT等AI技術的出現，這本質上是一種生產力水準的提升，這是人類進步和生活水準提升的基礎。面臨變革性技術的興起，人們一方面會看到生產力提升、機遇增加；另一方面，又覺得這對就業、工作崗位以及生活方式帶來了挑戰和威脅。

他指出，在工業化之初，當人類發現機器可以做得更好時，也曾擔心自己的工作被取代。但現在回頭來看，這種技術發展和進步需要人們用全心來擁抱，因為生產力提高是人類進步以及生活水平提高的基礎。人們一周只需要工作5天，一天工作8小時了，不再是以前的12小時。林毅夫說：「也許以後我們一周只需要工作1天了，我們需要擁抱這樣的技術。」

「應對這種挑戰，我們可以從歷史上吸取經驗和教訓」，林毅夫表示，生產力水準提高後，我們只要做一點工作，回報就很高，因為大部分的工作會被機器人和人工智慧來取代，但它做不了的就是我們能獲取高價值回報的地方。