北京環球影城 「威震天」退場時摔趴…網友心疼演員
北京環球影城變形金剛主題區機器人「威震天」在退場時摔倒的影片28日在網上熱傳。據北京青年報等多家媒體報導，環球影城的景區客服已證實「確有其事」。
環球影城的景區客服表示，確實是有（摔倒）這樣的一個情況，當日變形金剛傳奇現場還是正常的運營演出。網友特別關於威震天演員是否受傷，客服稱還需進一步瞭解情況。
來源：YouTube
有網友28日中午在北京環球影城目睹了「威震天」結束演出後不小心摔倒， 從畫面上看，威震天在返回室內時狠狠地摔倒在地，而且沒有任何緩衝。
不過，威震天在摔倒後還說了一句「氣死我了」，展現幽默。有網友戲稱，很有可能是被對面擎天柱打的，希望你儘快站起來。
威震天是「變形金剛」系列的頭號反派、霸天虎心狠手辣的首領。在北京的環球影城「變形金剛傳奇現場」專案中，會有演員扮演威震天和觀眾合影互動，因為經常有搞笑的對話而被中外遊客所熟悉，並受到熱愛。
這次意外的發生引發了人們對環球影城安全問題的關注和擔憂。有網友建議，環球影城應更重視安全問題，並加強管理，以保障遊客的安全。
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