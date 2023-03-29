紹興無護欄懸崖暴紅 千人湧入…1家3口打卡後怕：別帶小孩

呼狗崖一段裝有鐵鍊的陡峭岩壁，長100多米，要手腳並用才能過去。(取材自上觀新聞)

天氣漸暖，春遊踏青的人越來越多，但一些驢友的湧入帶火了一些中國生僻打卡地的同時，也帶來了安全隱患。位於紹興諸暨的「呼狗崖」由於需要手腳並用，拉著鐵鍊攀爬，成為另類「打卡勝地」。有遊客照著網路攻略來攀爬後大呼可怕，稱「下次再也不來了」。

上觀新聞報導，近日，近千人湧進了浙江省紹興諸暨的一個小山村，只為打卡一段驚險的「懸崖峭壁」。這段「懸崖峭壁」被當地人稱作「呼狗崖」，是最近人氣很高的一條徒步路線，在小紅書 馬蜂窩等平台上有不少人推薦。諸暨呼狗崖徒步爆火後，社交平台上每天都有人發呼狗崖的打卡筆記和徒步攻略。

呼狗崖的位置在應店街鎮深塢村，這條登山線路長約八公里，屬於諸富遊步道 的一部分，在驢友圈裡小有名氣。每到周末就有不少遊客來踏青徒步，記者發現對於「呼狗崖」，去過的人評價不一。有的說「刺激，想二刷」，也有人說：「慎入，爬到腿軟！下次再也不來了」，「有一定危險性，不要帶小孩」。

據報導，應店街鎮寨頭村村委孟葉飛指出，呼狗崖所在的諸富遊步道在應店街鎮與富陽常綠鎮交界處的深山裡，大部分線路都沿著山脊線蜿蜒而上，這條徒步路線上有一大塊裸露的岩石狀山體，當地人叫它「呼狗石」，因為山體陡峭，附近的山崖便被驢友稱為「呼狗崖」，特別的地形是它成為「網紅打卡地」的原因之一。

別看呼狗崖海拔只有400米左右，但是卻有著4000多米的氣勢。孟葉飛說，來登山徒步的人一般先驅車前往海拔200多米高的深塢村，再從深塢村出發前往呼狗崖，整個過程爬升200多米，到了呼狗崖繼續向上往安基坪走，然後下山返回深塢村，這是驢友們最常走的路線，大約8公里長。

「呼狗崖」是最近人氣很高的一條徒步路線。(取材自上觀新聞)

記者採訪了幾個去過呼狗崖的諸暨徒步愛好者，發現大家發打卡照最多的，是一段裝有鐵鍊的陡峭岩壁，這段100多米長的山崖，要手腳並用才能過去。

呼狗崖一段裝有鐵鍊的陡峭岩壁，長100多米，要手腳並用才能過去。(取材自上觀新聞)

萍姐是一個經驗豐富的登山愛好者，她是前年去爬呼狗崖的，當時還沒有安裝鐵鍊。據萍姐說，即使在做好防護的情況下，這條線路依然走得戰戰兢兢，徒步到這一段，整個人都要貼在崖壁上，感覺一不小心就會掉下去，同行的一名友人下山後仍後怕不已。

同樣去過呼狗崖的諸暨徒步愛好者棟哥是被在社交平台上被「種草」的，去年11月，他們一家三口到呼狗崖打卡。「比較驚險的，要做好心理功課才敢過去，雨天更加危險。」棟哥坦言。他更誠懇建議「不要帶小孩」，當時他的兒子很害怕，好在最後安全抵達了。