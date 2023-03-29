故意這麼玩? 唐山男放風箏「反被帶上天」 網驚嚇

男子被風箏帶上天。（視頻截圖）

這是人放風箏還是風箏放人？河北唐山出現成年男子被風箏「帶上天」的驚險畫面，只見一名放巨型風箏的男子緊緊握住線繩，在空中飄了一會後緩緩落地，旁邊的人看了卻哈哈大笑。

來源：YouTube

極目新聞報導，網傳畫面顯示，許多人在一片空曠場地放風箏，其中一名放巨型風箏的男子卻在眾目睽睽下，緊抓線繩被帶到離地有好幾層樓高的半空，男子附近的同伴見狀卻在大笑。

這段視頻讓不少網友看得心驚膽戰，大家紛紛表示：「太嚇人了」、「風箏今天放了個人」、「如果風再大一點，他不是真能上天了？」影片在網路上引發熱烈討論。

一名開風箏店的陶先生出面回應，表示視頻是他發布的，而那位「上天」的男子是他朋友。陶先生澄清，朋友「不是放風箏失誤，而是故意這麼玩的」，他解釋，「線繩是專業的凱夫拉線，且當時有安全帶保護，不會有事。當然，只有專業人士才敢這麼玩。」

雖然在風箏玩家中，用控制身體隨風箏「上天」的玩法並不稀奇，但專家還是提醒，這樣玩非常危險。

據報導，武漢 市風箏協會負責人趙女士表示，風箏的線繩一般都經過專業檢測 ，十分結實，被人抓著也輕易不會斷，但「這樣玩還是有危險的，尤其是風大的時候，要控制身體的平衡和高度不容易。」因此，她不建議玩家這麼玩。