我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

故意這麼玩? 唐山男放風箏「反被帶上天」 網驚嚇

中國新聞組／北京29日電
男子被風箏帶上天。（視頻截圖）
男子被風箏帶上天。（視頻截圖）

這是人放風箏還是風箏放人？河北唐山出現成年男子被風箏「帶上天」的驚險畫面，只見一名放巨型風箏的男子緊緊握住線繩，在空中飄了一會後緩緩落地，旁邊的人看了卻哈哈大笑。

來源：YouTube

極目新聞報導，網傳畫面顯示，許多人在一片空曠場地放風箏，其中一名放巨型風箏的男子卻在眾目睽睽下，緊抓線繩被帶到離地有好幾層樓高的半空，男子附近的同伴見狀卻在大笑。

這段視頻讓不少網友看得心驚膽戰，大家紛紛表示：「太嚇人了」、「風箏今天放了個人」、「如果風再大一點，他不是真能上天了？」影片在網路上引發熱烈討論。

一名開風箏店的陶先生出面回應，表示視頻是他發布的，而那位「上天」的男子是他朋友。陶先生澄清，朋友「不是放風箏失誤，而是故意這麼玩的」，他解釋，「線繩是專業的凱夫拉線，且當時有安全帶保護，不會有事。當然，只有專業人士才敢這麼玩。」

雖然在風箏玩家中，用控制身體隨風箏「上天」的玩法並不稀奇，但專家還是提醒，這樣玩非常危險。

據報導，武漢市風箏協會負責人趙女士表示，風箏的線繩一般都經過專業檢測，十分結實，被人抓著也輕易不會斷，但「這樣玩還是有危險的，尤其是風大的時候，要控制身體的平衡和高度不容易。」因此，她不建議玩家這麼玩。

檢測 武漢

上一則

中國年度10大考古發現 「鄖縣人」頭骨居首 河南入選3處最多

下一則

中比肩IMF 紓困「帶路」國達2400億美元

延伸閱讀

賓士「空調故障恐起火」召回逾6萬車 特斯拉安全帶鬆弛也被查

賓士「空調故障恐起火」召回逾6萬車 特斯拉安全帶鬆弛也被查
河北滄縣拆除廢棄冷凍失火 11人死亡

河北滄縣拆除廢棄冷凍失火 11人死亡
馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？
夢醒情更深（五）

夢醒情更深（五）

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？