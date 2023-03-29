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中出招穩民企信心 海南：企業家涉案「能不捕的不捕」

記者葉文義／即時報導
中國各機構及地方政府近日密集出招穩定民企信心，國家網信辦表示將展開專項行動，嚴厲打擊網上惡意損害企業和企業家形象聲譽，甚至從中謀取非法利益的違法違規行為。（取材自新華網）
中國各機構及地方政府近日密集出招穩定民企信心，國家網信辦表示將展開專項行動，嚴厲打擊網上惡意損害企業和企業家形象聲譽，甚至從中謀取非法利益的違法違規行為。（取材自新華網）

中國各機構及地方政府近日密集出招穩定民企信心，國家網信辦表示將展開專項行動，嚴厲打擊網上惡意損害企業和企業家形象聲譽，甚至從中謀取非法利益的違法違規行為。工信部提出，要引導和支持民營企業、平台企業參與國家重大科技創新。海南推26條放大招，企業家涉案「能不捕的不捕」。

中國國家網信辦新一輪「清朗」系列專項行動即將展開，其中「優化營商網路環境 保護企業合法權益」一條備受關注。國家網信辦違法和不良信息舉報中心主任申月近日表示，將嚴厲打擊網上惡意損害企業和企業家形象聲譽，甚至從中牟取非法利益的違法違規行為。

過去網上針對企業和企業家，特別是針對民營企業和民營企業家的各類虛假不實資訊時有出現。此前就有來自企業界的中國全國人大代表痛斥，個別自媒體帳號破壞企業聲譽、詆毀企業品牌，敲詐、勒索企業。

申月表示，網信辦將具體展開三方面治理工作：一是依法依規及時處置網上涉企業的六大類虛假不實資訊，具體包括捏造事實、主觀臆斷、歪曲解讀、惡意關聯、蓄意炒作和翻炒舊聞等。二是依法依規處置網上涉企業家的六大類侵權資訊，具體包括洩露個人隱私、詆毀侮辱謾罵、虛構私生活話題、關聯炒作負面新聞、捏造違法犯罪事實、違規使用姓名肖像等。三是嚴厲打擊網上惡意損害企業和企業家形象聲譽，甚至從中牟取非法利益的違法違規行為。

中國工信部副部長王江平近日也表示，要注重基礎創新，引導和支持民營企業、平台企業參與國家重大科技創新。

海南近日更放大招，對民營企業家推出「四不原則」。海南省政府辦公廳日前印發《關於支持民營經濟發展的若干措施》，其中提到，貫徹落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑，能不繼續羈押的及時予以釋放或變更強制措施。

這一「能不捕的不捕、能不訴的不訴」的表述，引發網友的熱議，有人提出質疑法律面前人人平等，對於民營企業家搞所謂的「不捕不訴」，是不是讓民營企業家有了「法外特權」。

據澎湃新聞解讀，「能不捕的不捕」的前提是「能」，即只能在法定條件下才適用這一司法政策。任何公民都適用「無罪推定」，在沒有判決有罪之前，執行刑拘、逮捕等強制措施，都應該進行必要性的審查，避免「一押到底」等機械執法，這是「少捕慎訴慎押」的法理前提。所以，「能不捕的不捕」是在嚴格遵守《刑事訴訟法》有關逮捕適用條件下做出的，絕不是「法外施恩」。

刑事訴訟 隱私

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