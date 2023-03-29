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不捕涉案民企 企業家特權？ 胡錫進：少捕慎訴慎押合理

中國新聞組／北京29日電
圖為2021年時的相關新聞報導的截圖。（澎湃新聞報導截圖）
圖為2021年時的相關新聞報導的截圖。（澎湃新聞報導截圖）

海南支持民營經濟發展出台26條具體措施，其中對民營企業家「能不捕的不捕」卻引起民眾批評「企業家有特權」、「放縱犯罪」。媒體解讀該政策只適用於經營類犯罪，而非暴力犯罪。時評人胡錫進也稱對民營企業家施行少捕慎訴慎押的刑事司法政策，對鼓勵創業、推動經濟社會發展還是很有必要的。

澎湃新聞報導，「對民營企業家不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑，能不繼續羈押的及時予以釋放或變更強制措施」一政策並不是海南省首創，而是司法系統（主要是檢察系統）近年來提出的明確的司法政策。

在2019年，時任最高人民檢察院黨組書記、檢察長張軍在多個場合強調相關建議；2020年1月，全國檢察長會議正式提出少捕慎訴慎押要求，逐步形成檢察司法理念，此後得到中央政法委採納肯定，並形成明確要求。

從逮捕的必要性上說，涉民營企業的刑事案件主要是涉嫌經營類犯罪，不是暴力犯罪，缺乏社會危害的緊迫性，很多時候沒有必要實施逮捕，採取取保候審等措施，就足以保障刑事訴訟程序的順利進行。

從司法政策的效果來看，民營企業涉嫌刑事案件，負責人一旦被抓，還沒有等到審判，大概率就是債主上門、供應鏈中斷、銀行斷貸，反而造成「防止不當辦一個案件，垮掉一個企業」，之後哪怕宣判無罪或者平反，已沒有意義。

環球時報前總編輯胡錫進也在微博寫道，該新聞發布時，使用「過於簡單的標題」，連他也「大驚」海南不依法辦事，產生了「從一個極端走向另一個極端」的印象。

他查閱資料後發現，民營企業大部分都是小微企業，經營者涉及的資金規模不大，很多人也不是很懂法律，對犯罪邊界的認識比較模糊。對民營企業家施行少捕慎訴慎押的刑事司法政策，對鼓勵創業、推動經濟社會發展還是很有必要的。

胡錫進稱，這是一項公開推行的刑事司法政策，面向整個民營經濟，對所有人一視同仁，所以並沒有破壞「法律面前人人平等」的基本法治精神。

暴力犯罪 刑事訴訟 供應鏈

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