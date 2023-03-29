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任澤平看民營經濟 「又一個春天來了」

中國新聞組／北京29日電
任澤平28日在新浪微博發帖「民營經濟的又一個春天來了」，引發議論。（取材自新京報）
任澤平28日在新浪微博發帖「民營經濟的又一個春天來了」，引發議論。（取材自新京報）

中國民營經濟研究會副會長任澤平昨日在新浪微博發帖「民營經濟的又一個春天來了」，稱大家對中國經濟的未來一定要樂觀，市場經濟的理念已經在這個國家扎根，世界終將屬於理性樂觀主義者。

財經網站「金融界」報導，厲以寧、吳敬璉老師這一代經濟學家進行市場經濟的學術思想啓蒙，守護市場經濟的基本常識、開拓市場經濟的研究前沿面是這一代經濟學家的使命，火炬已經傳遞到這一代經濟學家身上，點燃希望，世界終將屬於理性樂觀主義者。

對於當前民營經濟高質量發展面臨的困境，任澤平此前曾指出，從外部看，貿易摩擦的持續打擊，對民營經濟尤其對中國高科技旗艦企業產生了不小影響。從內部看，輿論上，中傷民營經濟的言論層出不窮；政策上，民營企業天然不具備優勢、不同程度存在非對稱待遇；融資上，民營企業受到一定程度的所有制歧視

不過，任澤平也指出，部分民營企業的經營發展也存在自身的問題，諸如稅收社保繳納不規範、盲目擴張、産品同質化、大數據殺熟、「大而不倒」醞釀係統性風險等，要區分正常的市場出清和政策誤傷，促進民營經濟規範健康發展。

另據明報報導，任澤平的帖文昨在微博引發討論，不少網民對其結論不以為然。有網民在任的個人微博留言稱，「任老師還是那麼天真」，亦有網民質疑，「樂觀的理由是啥？市場得到根本性逆轉了？」「如何證明？別說窗外是春天就是春天了。」

微博 歧視 融資

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