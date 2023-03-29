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華為換屆選舉 孟晚舟4月起首次任輪值董事長

記者葉文義、林宸誼／綜合報導
孟晚舟4月起任華為輪值董事長。（Getty Images）
孟晚舟4月起任華為輪值董事長。（Getty Images）

華為投資控股有限公司工會第四屆持股員工代表會27至28日在深圳召開會議，進行董事會換屆選舉，新一屆董事會董事長續由梁華擔任，徐直軍、胡厚崑、孟晚舟三位續擔任副董事長，其中，孟晚舟首次當輪值董事長，將於4月1日至9月30日履行職責；擺在孟晚舟面前的，是汽車、終端等經營接下來該如何布局。

華為上一屆董事會成員有13名，這一次換屆選舉新增了4名董事成員，共計17名。其中，新董事分別有張平安、鄭良材、查鈞、侯金龍、楊超斌、應為民等6位，徐文偉和閻力大退出董事會。

新一屆董事會成員分別為：梁華、徐直軍、胡厚崑、孟晚舟、汪濤、張平安、餘承東、李建國、何庭波、鄭良材、任正非、陶景文、彭博、查鈞、侯金龍、楊超斌、應為民共計17名。

公開資訊顯示，張平安目前擔任華為雲CEO，華為雲業務已經轉虧為盈。侯金龍是華為數位能源技術有限公司總裁。楊超斌為華為ICT產品與解決方案總裁。應為民為華為首席供應官。

據澎湃新聞，新一屆華為董事會董事長繼續由梁華擔任，徐直軍、胡厚崑、孟晚舟三位繼續擔任副董事長。新一屆董事會確定副董事長徐直軍、胡厚崑、孟晚舟擔任公司輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，領導公司董事會和常務董事會。輪值董事長輪值期六個月。

2023年4月1日起半年，輪值董事長孟晚舟將當值，這也是她首次當值輪值董事長。

而擺在孟晚舟面前的，將是汽車、終端等經營接下來該如何布局。時代周報報導，汽車業務方面，2022年華為與賽力斯合作的AITO品牌接連發布問界M5、問界M7以及問界M5 EV三款車型，累計交付量超過7.6萬輛，但不足以支撐華為汽車實現盈利目標。

2023年，華為開始調整節奏，進一步「合縱連橫」。賽力斯之後，華為還在與奇瑞、江淮推進合作打造智選車。汽車業務能否儘快實現盈利，成為關乎生死的考驗之一。

至於終端業務，由於外界因素無法發售5G手機且無法搭載自研的麒麟晶片，是華為的痛點問題。

TOB的運營商業務和企業業務，是近幾年華為的核心「產糧區」，接下來如何持續保持戰鬥狀態向前衝，也是當值的輪值董事長必須考慮的一個課題。

華為 孟晚舟 汽車

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