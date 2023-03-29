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多省出招穩定民企信心 海南：企業家涉案「能不捕的不捕」

中國新聞組／北京29日電
海南官方發布：民營企業家涉案，能不捕的不捕。圖為海南全省優化營商環境大會27日在海口召開，省委書記馮飛出席會議並講話。(取材自海南日報)
海南官方發布：民營企業家涉案，能不捕的不捕。圖為海南全省優化營商環境大會27日在海口召開，省委書記馮飛出席會議並講話。(取材自海南日報)

為了全面提振民營企業發展信心，落實習近平「把民企當自己人」喊話，各省出台利多政策。遼寧27日召開4萬多人大會，宣示對破壞營商環境「零容忍」，海南則宣布對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑。不少網友聞訊喊離譜，「海南要成為犯罪分子美好家園了。」

海南省政府官網28日公布「關於支持民營經濟發展的若干措施」。其中提到，要營造公平公正法治環境。展開涉民營企業案件立案監督和羈押必要性審查專項行動，甄別糾正侵犯民營企業和企業家合法權益的案件。

「措施」強調，貫徹落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑，能不繼續羈押的及時予以釋放或變更強制措施。

「措施」同時要求，建立預防和清理拖欠民營企業帳款的長效機制，防止和糾正國家機關、事業單位、國有企業拖欠市場主體帳款。

「措施」還提出多項對民營企業的資金獎勵補助措施。 其中，2025年12月31日前，當地企業上市申請獲得中國證監會或證券交易所受理的，給予100萬元（人民幣，下同，約14.5萬美元）獎勵；獲得成功上市發行的企業，給予500萬元獎勵。

海南當局稱，這是為深入貫徹總書記習近平關於民營經濟發展的重要論述以及考察海南時的重要講話和指示批示精神，全面落實中共20大精神和中共中央、國務院關於支持民營經濟發展的各項政策，推動民營企業提振信心、轉型升級、健康發展，深度融入海南自由貿易港建設。

只是，「能不捕的不捕」措施引發網友「依法治國」的討論，「法律面前人人平等，而不是搞例外特殊人群論」，網友疑問「捕不捕究竟由法律說了算，還是領導說了算」，也有人稱「法律真成猴皮筋了」，若是能不捕的不捕，為什麽只強調「企業家」。

另外，遼寧省優化營商環境建設大會27日在遼寧瀋陽召開，遼寧省委書記郝鵬會上表示，優化營商環境是實施全面振興新突破3年行動必須下好的先手棋，是打好新時代「遼瀋戰役」必須拿下的關鍵仗。郝鵬稱，「破壞我們營商環境的人就是破壞我們遼寧的振興發展，就是破壞我們遼寧的未來，就是破壞我們遼寧人民的幸福生活。對這些問題，我們絕對要零容忍、不客氣，該調整的調整、該撤職的撤職、該開除的開除。」

遼寧27日召開4萬多人大會，宣誓對破壞營商環境「零容忍」。(取材自微博)
遼寧27日召開4萬多人大會，宣誓對破壞營商環境「零容忍」。(取材自微博)

習近平 中共 國務院

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