上海女學生進男浴室偷拍？18男檢舉 校方稱誤會

上海徐匯中學傳出女學生進男浴室偷拍的消息。(取材自上海市徐匯中學官網)

網傳上海徐匯中學一名女學生戴假髮溜進男浴室偷拍，聲稱被偷拍的18名男學生向校方檢舉，卻遭到女教師反對阻止。學校則稱是謠言，只是一場誤會。事件一度衝上熱搜，上海市徐匯區教育局 工作人員回應，有關注到該事件，正在調查當中。

新京報報導，有網友發帖爆料稱，上海徐匯中學高一學生外出開展國防教育活動期間，一女生進入男浴室偷拍並在朋友圈傳播，聲稱被偷拍的18名男生認為自己權利遭侵犯，要向校方「討說法」，卻被一名女教師教訓。

網上流傳疑似教師和男學生們之間的部分錄音內容，男學生指該教師讓男學生們不要追究，雙方因此發生爭執，男學生認為教師想包庇涉事女學生，並表示自己很委屈，有權利生氣。

據報導，有知情學生發聲指事件不實，「沒有戴假髮，也沒有進浴室」；學校則稱是造謠、傳謠。

上海徐匯中學27日發布通報，稱「女生進入男浴室一事」經核查不屬實，「系學生在軍訓期間發朋友圈開玩笑引發誤會。網上流傳的音頻經過編輯，存在誤導，與事實不符。」並已經上報給上海市教委處理。

對此，上海市徐匯區教育局工作人員回應，有關注到該事件，正在調查當中。

雖然校方稱「此事是無中生有」，但有網友質疑依據是什麼？「有點懵了，剛響應媒體號召，對黃謠零容忍，怎麼一下子就成了開玩笑、誤會？」