沒有阿里的日子裡 馬雲這一年低調忙著研究鮪魚和糧食

馬雲27日再度現身杭州，他拜訪了一所學校，據說跟教師討論人工智慧等主題。（路透）

他曾經是一家科技巨頭的老闆，現在他正在研究魚和稻米。

阿里巴巴集團創始人馬雲 2020年抨擊金融管制的演講後，得罪了中國領導層，從此保持低調。

華爾街 日報報導，淡出公眾視線之後，這位58歲的千億富豪悄悄展開另一生涯：投入研究全球糧食問題，類似微軟公司共同創辦人比爾蓋茲在全球衛生方面的努力。

據報導，過去一年中，馬雲曾拜訪日本 一家專門從事養殖鮪魚的實驗室，沒有員工認出他，他還去了荷蘭的一所大學，了解可持續的糧食生產。

本周，馬雲回到阿里巴巴總公司所在地杭州市。北京當局為了抑制中國強大的科技業而加以長期監管後，阿里巴巴28日宣布，將自身分割為六個獨立的業業集團，這些公司可以尋求分別上市。

華爾街日報報導，這位好出風頭的科技大亨近年來絕少露面，連特斯拉執行長馬斯克都好奇。他在2021年9月發聲質疑：「馬雲去哪裡了？」

但馬雲並未就此完全消失。2021年，他在中國多次現身，去年5月10日，他在阿里巴巴參加了一次內部會議。直到27日，馬雲再度現身杭州，他拜訪了一所學校，據說跟教師討論人工智慧等主題。

據日本雜誌Friday報導，他有一段時間是住在箱根一個著名的溫泉度假區。附近一家壽司店的員工告訴華爾街日報，馬雲的助理經常來拿外帶，點餐內容包括海膽和鮪魚腩。

馬雲在這段時間經常旅行，通常是為了找尋對食物和相關領域的興趣。與他交談過的人向華爾街日報透露，馬雲經常讚美日本美食，並且想知道為什麼中國不能生產出類似的東西。

去年7月2日，他前往荷蘭瓦赫寧根大學及研究中心（Wageningen University & Research）。校方表示馬雲「希望全心投入農業和糧食的永續發展，包括在戈壁發展農業」。

10月17日，他又參觀日本近畿大學水產研究所，這所大學的研究人員已經找出養殖難以馴養的黑鮪(Bluefin tuna)，這是為壽司愛好者建立穩定供應來源的一大進展。

校方人員告訴華爾街日報，馬雲參訪的外國企業訪團成員之一，並沒有透露自己的身份，學校工作人員也沒認出是他，但幾天後，校務人員看到了代表團的合照，才知道接待了一位知名的訪客。校務主管說：「我們查了訪客簽名，才發現他的名字就在其中。」

今年2月，有中國觀光客在澳洲墨爾本看到馬雲，據斐濟旅遊局發布的消息，接著他又去了斐濟。

他早年結識一位澳洲友人並在大一暑假受邀在新南威爾斯州待了一個月 。2017年，他在當地紐卡斯大學成立獎學金，在捐贈典禮上，他憶起往事： 「你在書本上學到的，你的父母告訴你的，可能不全是真的。這個世界太有趣了，這個世界太獨特了，你需要自己去體驗。」

馬雲說：「沒有那29天我永遠不會像今天這樣思考。」