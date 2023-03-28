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野外滅絕翻盤？ 長江鱘23年來首次野外孵化幼苗

中國新聞組／北京28日電
人工養殖的長江鱘。（取材自華西都市報）
人工養殖的長江鱘。（取材自華西都市報）

去年7月21日，世界自然保護聯盟更新全球瀕危物種紅色目錄，宣布長江鱘野外滅絕。今年3月19日，研究人員將雌雄各10尾長江鱘親魚放入長江四川宜賓江安段天然水域的網箱內。21日，研究人員發現這批長江鱘自然產卵。隨後魚卵陸續孵化出魚苗。這顯示長江鱘被宣布「野外滅絕」八個月後，23年來首次在天然水域自然繁殖。

來源：YouTube

華西都市報報導，研究人員表示，這次實驗的成功，證明了長江鱘具有野外繁殖的本能，為長江鱘棲息地修復和野外種群的重建，建立了實踐基礎，邁出了關鍵一步。

「長江鱘野化繁殖實驗」由中國水產科學研究院長江水產研究所牽頭，聯合四川省農科院水產研究所、宜賓珍稀水生動物研究所等開展。

計畫主持人杜浩介紹，這次實驗用的20尾長江鱘親魚，個體長約1.2米至1.4米，在天然水域生活兩天後即開始產卵。3月26日，魚卵已孵化出許多魚苗，魚苗體長約五、六毫米，猶如小蝌蚪一樣，有小小的尾巴，通體白色。

「此次實驗的長江鱘受精率在54%左右，孵化率也很高，從挑選出來的好卵孵化率來看是70%左右」，杜浩介紹，為了保證這些孵化出來的長江鱘幼苗的安全，目前研究人員將一部分魚苗放進江水裡面，另外一部分放在水族缸裡。

天然水域自然繁殖的長江鱘魚卵。（取材自華西都市報）
天然水域自然繁殖的長江鱘魚卵。（取材自華西都市報）

為什麼要將親魚圈在網箱內？宜賓珍稀水生動物研究所所長周亮說，近年來，研究人員陸續在長江放流了許多長江鱘親魚，讓牠們自由生長，但總是無法監測到牠們在江裡的情況，所以專門做了這次實驗，「當時親魚放下去，水一沖，牠們就有反應了，大家都很興奮。

杜浩表示，這次實驗的成功有兩個方面的意義，第一是證明了長江鱘具有野外繁殖的本能，第二是為長江鱘棲息地修復和野外種群的重建，建立了實踐基礎，邁出了關鍵一步。

被宣布「野外滅絕」的長江鱘首批幼苗成功孵化。（取材自央視新聞）
被宣布「野外滅絕」的長江鱘首批幼苗成功孵化。（取材自央視新聞）

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