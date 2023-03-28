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上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」

中國新聞組／北京28日電
上海28歲健身教練小李於網上結識了50歲孫女士，孫女士財力雄厚，於婚後大方送了小李房產及名車。（視頻截圖）
上海28歲健身教練小李於網上結識了50歲孫女士，孫女士財力雄厚，於婚後大方送了小李房產及名車。（視頻截圖）

上海一名28歲健身教練日前娶了50歲富婆，妻子更贈予房產、名車，兩人不僅在網上大曬恩愛，還強調「我們是真愛」。不過，不少網友不看好這段婚姻，還說「如果女的沒錢，我相信是真愛」、「如果小夥子有房有車，和50歲的婦女結婚，那才是愛」。

香港01綜合媒體報導，28歲健身教練小李（化名），身高180公分、體型健碩，平日喜歡在社交平台結交異性朋友，機緣巧合下認識了50歲孫姓婦人。孫女士財力雄厚，她與小李年齡差距雖大，但兩人興趣相近，很快產生感情。之後，孫女士在小李工作的健身室辦了會員證，並指定他當私人教練，此後兩人感情更加深。

感情穩定後，小李決定帶女友回家見父母，但當父母得知小李交往對象比他大22歲時，說什麼也不同意見面。

不過，小李並沒有放棄，半年前執意和孫女士領取結婚證。婚後，孫女士更送了小李一套房產及一輛保時捷。為了證明是真愛，兩人更拍片大曬恩愛。小李強調，不是為了妻子贈他的那些物質才求婚，又表示不管外界揣測，都會兌現承諾，只要夫妻倆幸福就好。

對於他們的婚姻，不少網友開酸，「到頭吃虧的是這個女人，是愛錢還是愛人。都明白」、「有錢不分男女都是真愛」、「男的少奮鬥二十年了」。

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