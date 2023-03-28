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台江鯉吻香米+銀帽…貴州「村BA」東道主奪冠 獎品接地氣

中國新聞組／北京28日電
冠軍黔東南州代表隊27日在「村BA」頒獎儀式上高舉獎杯慶祝。（新華社）
冠軍黔東南州代表隊27日在「村BA」頒獎儀式上高舉獎杯慶祝。（新華社）

有「村BA」之稱、黔東南州台江縣台盤村貴州首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽冠亞軍決戰27日下午收官。經過近兩個小時的競逐，「東道主」黔東南州代表隊戰勝遵義市代表隊，勇奪冠軍。此前一天，銅仁市代表隊擊敗畢節市代表隊，奪得季軍。賽後頒獎，前三名接地氣的「獎品」也成焦點。

來源：YouTube

冠軍的獎品是台江鯉吻香米和銀帽，亞軍獎品為台江鱘魚和木龍船，季軍獎品為三穗麻鴨和苗族繡片，第四名的獎品則是台江農產品大禮包，這些當地的特色產品十分「接地氣」。此外，總決賽還評出了MVP、得分王等個人獎，獲獎球員也有相應獎品。

獲得亞軍的遵義隊27日在「村BA」頒獎儀式上領取獎品養殖鱘魚。（新華社）
獲得亞軍的遵義隊27日在「村BA」頒獎儀式上領取獎品養殖鱘魚。（新華社）

紅星新聞報導，近日貴州「村BA」總決賽吸引眾多網友的目光，比賽現場更是人山人海，擴建後的2萬人球場，場場座無虛席。總決賽於3月25日開賽，冠亞軍決戰原定於3月26日晚進行，但受降雨影響，比賽推遲至3月27日下午。

3月27日下午2時比賽開始後，主場作戰的黔東南州代表隊迅速進入狀態，場上的球員多次命中三分球，很快將分差拉開至10多分。遵義市代表隊的球員也不放棄，一度迫近比分，將分差縮小至10分以內。

來源：YouTube

據報導，儘管與NBA、CBA等相比，比賽的比分、命中率不高，技戰術配合也較少，但隊員們十分投入，比賽十分激烈，現場觀眾也十分熱情，不時為球員們加油鼓勁。在現場，解說員土味的解說，也調動著比賽的氣氛。

最終，經過近兩個小時的激烈角逐，「東道主」黔東南州代表隊以68：65的比分，戰勝了遵義市代表隊，勇奪冠軍，遵義市代表隊則獲得亞軍。

季軍銅仁市代表隊27日在頒獎儀式上領取獎品「三穗麻鴨」。（新華社）
季軍銅仁市代表隊27日在頒獎儀式上領取獎品「三穗麻鴨」。（新華社）

此前一天晚上，銅仁市代表隊以57：50的比分，擊敗畢節市代表隊，奪得季軍。

這項賽事由台盤村「六月六」吃新節籃球賽發展而來，2022年夏天曾火爆全網，因其火熱的現場氛圍和「接地氣」的辦賽風格，被網友們親切地稱為「村BA」。

據媒體報導，2022年「村BA」火爆全網後，曾有企業直接和台盤村聯繫，想對「村BA」進行商業化開發和打造，一張嘴就是幾十萬元人民幣的冠名費甚至上百萬的深度合作金額。不過，「嚴禁資本介入和惡意炒作」，台盤村委會在兩次村民大會後，鮮明地表達了村民們對火了之後下一步怎麼辦的態度。

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