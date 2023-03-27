馬雲閒雲野鶴一年多 回國被發現曬黑了… 低調會大佬

阿里巴巴創辦人馬雲（右二）低調回中國，被發現曬黑了不少。（取材自微博）

被外界視為遭北京 打壓、此前在周遊列國的阿里巴巴集團創辦人馬雲 被發現已低調回中國了。據財聯社、科創板日報等多家官媒27日報導，馬雲已回國，並曬出網友在杭州隧道裡偶遇馬雲的視頻，他與友人聊著天，膚色曬得更黑了，狀態非常好。

原本網友們還不太相信，畢竟馬雲這幾年在日本、泰國等地現身，過著閒雲野鶴般的生活，不少人懷疑他早已移民，不會再回國了。

科創板日報的記者獲獨家消息，確認車內是馬雲、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒，他們都是集團內部高管，可謂是大佬見面。

資深媒體人胡錫進也發文證實馬雲的確在國內，還調侃道，「今天杭州的氣溫看來和北京差不多，很暖和。」

胡錫進曬出的照片中，可見馬雲滿臉都是笑容。儘管他鬢角已有白髮，但精神狀態不錯，面色紅潤的樣子看起來身體很硬朗。

據了解，馬雲返中後，第一站沒有去阿里巴巴集團，而是去了阿里合夥人2017年創辦的15年制非營利性國際化學校—雲谷學校。

「雲谷教育 」微信公眾號指出，馬雲來到雲谷學校，和校園長討論未來教育。馬雲表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這類技術只是AI時代的開始。「我們要用人工智慧去解決問題，而不是被人工智慧所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有芯，而人有心」。

另據港媒報導，香港城市大學法學院教授王江雨表示，「馬雲回國本來是一個人的行蹤，但是當前已經被視為一個具有標誌性意義的事件。」「馬雲回來的後續動向仍待觀察，但是至少表明民營經濟漸漸回到正軌。」