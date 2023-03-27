划舟5239公里、歷時55天 四川探險家劉勇橫渡大西洋

歷時近兩個月，四川探險家劉勇划舟成功跨越大西洋。(取材自封面新聞)

四川旅遊學院教授、探險家劉勇與五位法國同伴組成橫渡大西洋探險隊，1月30日從大西洋東岸的西班牙加那利群島耶羅島出發，進行獨木舟無動力划槳跨越大西洋的探險。當地時間3月26日早上8時30分，歷時54天23小時後，劉勇一行成功抵達南美洲的瓜德魯普，順利完成此次探險。

封面新聞報導，「這個（探險）我只有勇氣幹一次！」劉勇26日說，他使用的是一艘名為「槳手」的獨木舟開始橫渡大西洋，探險隊分為兩組，每組三人晝夜不停地划槳。無動力划槳則是指，此次探險全程單船無後援無動力，不借助任何風力設備前進。此次探險全程5239公里，平均划槳60餘萬次/人。

歷時近兩個月，四川探險家劉勇划舟成功跨越大西洋。(取材自封面新聞)

「有幾次一度以為自己回不去了！」劉勇說，此次探險近兩個月時間，他和五個法國人全程擠在一條獨木舟上，幾乎沒有站立過，靠著喝生水、吃脫水食物生存下來。一路上歷經了氣候、洋流、險況，但無論情況多麼艱險，探險家們都要出艙划漿。

歷時近兩個月，四川探險家劉勇划舟成功跨越大西洋。(取材自封面新聞)

「這是最枯燥的一次探險了。現在探險結束了，該回家了。」劉勇說，在經過簡單的休整後，他將於4月初回到成都。

歷時近兩個月，四川探險家劉勇划舟成功跨越大西洋。(取材自封面新聞)

據報導，跨洋划船是目前全世界參與人數最少的戶外探險活動，參與者加起來也不過1800人，其中能夠成功的剛剛過半，其對參與者的意志力、勇氣、體能技術、心理壓力的考驗是極致的。

報導說，劉勇早在2014年和2016年就完成過沿蘇格蘭海岸攀岩航海探險和南極大陸未登峰航海探險，開始涉足海洋探險活動。

本次探險過程中，劉勇不僅完成了艱苦探險，還將幾平米的獨木舟作為一個社會學場景實驗室，對隊員的探險行為與社會行為進行觀察記錄，進行了探險人類學和民族志的調查研究，同時還撰寫了大量海上日誌，完成了數萬字的觀察和訪談紀錄。