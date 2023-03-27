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「2塊錢的快樂」 大學生流行坐輪渡跨長江、看夕陽

中國新聞組／北京27日電
張旭當天趕到中山碼頭，乘上10多分鐘的輪渡後就來到了浦口碼頭。(取材自現代快報)
張旭當天趕到中山碼頭，乘上10多分鐘的輪渡後就來到了浦口碼頭。(取材自現代快報)

當經濟與職場都不盡如人意，捕捉一些生活中的小確幸，能讓自己充滿更多的勇氣。中國不少大學生和遊客近日流行起「輪渡遊」，坐輪渡跨長江，在絕美夕陽裡看江豚嬉戲，玩轉復古火車站，「一秒穿越到民國」。而如此充滿能量的心靈之旅，全程只需兩塊錢人民幣，也帶火了年輕人「兩塊錢的快樂」。

「人最多的時候，坐船的人排隊到了門外的大街上，我們趕緊加派人手、增開班次，安全疏散了大客流。」南京輪渡有限公司調度員張增輝說，今年春節後，南京中山碼頭到浦口碼頭（即「寧浦航線」）的輪渡突然暴紅，不僅是當地的年輕人，不少外地遊客也慕名前來，體驗「兩塊錢的快樂」，周末等打卡高峰時段，平均每天都會出現七八次三船齊發的場景。

現代快報引述攝影愛好者張旭說，2月21日他的生日，他選擇坐一次中山碼頭輪渡看日落過生日。「我到南京8年了，還是第一次乘輪渡，我想體驗一下花兩塊錢，就能邂逅一場浪漫的日落」。

在社交平台上，像張旭這樣被中山碼頭絕美日落「征服」的網友不在少數。大家紛紛打卡並用圖片、視頻分享遊覽過程，有些還出了「教程」：「如何花兩塊錢在中山碼頭坐輪渡？」，「兩塊錢，教你打卡南京最復古的浪漫」，「起風了，坐上輪渡、吹吹江風，兩塊錢的快樂你值得擁有！」。

此外，南京另外一條從青奧會後就免費的燕八航線也火了。這條航線連接燕子磯與八卦洲，主要為洲上居民往來長江兩岸提供便捷，日常客流只有七八百人次車。但只要天氣晴好，周末的客流也會相應上漲。

航線 八卦 攝影

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