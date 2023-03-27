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貴州「村BA」／2萬人搶位 觀眾打「飛的」來看、梯子被租光

中國新聞組／北京27日電
貴州省首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽在黔東南州台江縣台盤村開打，吸引大批觀眾到場，許多觀眾租梯子占據高位觀賽。(新華社)
貴州省首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽在黔東南州台江縣台盤村開打，吸引大批觀眾到場，許多觀眾租梯子占據高位觀賽。(新華社)

貴州省首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽，26日在黔東南州臺江縣臺盤村落幕。今年的「村BA」火熱爆棚，兩萬餘觀眾到場觀賽，有人打「飛的」、專程坐飛機從浙江而來，還有觀眾提前十小時到場占位。甚至有不少人，為占據高位觀賽，租起梯子；鄰近多家五金店內的梯子早被租賃一空。

這項原由台盤村「六月六」吃新節籃球賽發展而來的賽事，因為火熱現場氛圍和「接地氣」的辦賽風格，去年在網上引起話題，被網友稱為「村BA」。

極目新聞報導，「村BA」到底有多爆？只有到現場才能真正體會。儘管距離比賽正式開始還有9個多小時，球場上視野最好的位子就已被搶占一空。

「只要搶到好位置，那就一刻不能離開。」25日上午，球場邊上的副食店老闆說，只要一離開，位子很快就會被別人搶了，最好能幾個人一起來占座，方便換著上一下廁所。

這名老闆表示，今年「村BA」的火爆有點超出他的預期，當地籃球賽一般在「農曆六月六」前後比賽較多，觀眾也多，結果今年有不少觀眾專門從外地趕來看比賽。

「我和朋友專門坐飛機來的。」25日下午，來自浙江台州的陳先生說，他們遠道而來就是為了能親身體會下「村BA」的現場魅力和觀眾熱情。

在貴陽工作的田江河表示，24日下午，他開車從貴陽而來，「最開始我是準備一個人來的，出發前就發了條朋友圈，結果很多朋友聯繫我，表示也要來，最後，一個人的旅程變成了一車人的觀賽之旅。」

據報導，能搶到觀眾席位置的觀眾，一般都會選擇到周邊商店要個紙盒子或是乾脆花3元（人民幣，下同）買個泡沫板坐著。坐席被搶占一空後，看球的觀眾就會買來小馬扎、小矮凳，「搶占」球場周邊的空地。再後來，觀眾又開始四處找商店或租或買幾十公分高的四方塑料凳子，或者租梯子，以高度換視野。到最後，有的觀眾連梯子也租不到，就只能站在離球場幾十米的高台上遙看球賽。

球場附近五金店的老闆娘表示，比賽剛開始，她店裡的近十把梯子，早早就被租賃一空。今年租梯子的生意十分火爆，儘管租金從去年是30元漲到今年的50元了，但仍舊一梯難求。

經過幾個小時的比拚，最終東道主黔東南州代表隊以70∶54的比分戰勝銅仁市代表隊，遵義市代表隊以76∶60的比分戰勝畢節市代表隊。

原定3月26日晚，遵義市代表隊同東道主黔東南州代表隊爭奪冠軍，因當地出現降雨天氣，主辦方現場宣布，擇期舉行。

貴州省首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽在黔東南州台江縣台盤村開打，吸引大批觀眾到場...
貴州省首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽在黔東南州台江縣台盤村開打，吸引大批觀眾到場，許多觀眾租梯子占據高位觀賽。(新華社)

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