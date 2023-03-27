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湖南16歲女「眾籌登珠峰」網民兩極反應 父：讓別人說吧

中國新聞組／北京27日電
16歲女孩徐卓媛眾籌50萬登珠峰遭質疑。（取材自紅星新聞）
16歲女孩徐卓媛眾籌50萬登珠峰遭質疑。（取材自紅星新聞）

近日，湖南16歲女孩徐卓媛為挑戰登頂珠峰，向大眾籌資50萬（人民幣，下同，約7.3萬美元），引起網民兩極反應，有人稱讚女孩的勇氣，也有人質疑這種事為何要用別人的錢來完成。對此，徐卓媛的父親出面表示，眾籌是想宣揚攀登與探尋大自然的理念，會支持女兒到底。

九派新聞報導，徐卓媛目前就讀湖南師大附中，是湖南中學生首位登山類的國家一級運動員。徐卓媛和父親徐江雷10日在朋友圈發出眾籌挑戰，徵集500名親友助力攀登珠峰的費用50萬元，計畫在4月挑戰登頂珠峰。截止目前，該項目已眾籌近27萬元，共有295人參與。

事情傳到網路上後，引起部分網民質疑，為何私人的爬山行為要別人來埋單。對此，徐江雷受訪時表示，眾籌的目的首先是為了獲得攀登的經費，其次是把攀登的理念以及人類探尋大自然的腳步，傳播給廣大網民。「核心目的是想讓更多人關注到孩子的成長，並且無論眾籌成功與否，孩子都會踏上珠峰之旅」。

徐江雷說，眾籌的想法一開始是女兒提出來的，她計畫把所有參與眾籌的朋友名字都繡在一面旗子上，然後把這個旗帶上山頂，幫他們一起實現登頂的夢想。回來之後再做成照片寄給每一個提供援助的好心人。

徐江雷說，面對網路上出現的批評，女兒是有一些壓力，但是他對女兒說，「無所謂，這個世界上做任何事情，哪裡有沒人說的？早就說了走自己的路讓別人說去吧」。

徐卓媛年紀輕輕就成為登山好手，受到父親很深的影響。報導說，徐江雷是湖南省第一個登上珠穆朗瑪峰的人。徐卓媛日前接受採訪時也談到，早在媽媽肚子裡就接觸到了登山，「因為爸爸就是做這個的，而我有很大一部分原因接觸和喜歡上登山這個運動，也是因為受到了爸爸的影響」，她的一些裝備與技術指導都是來自父親。

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