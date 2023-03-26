第一桶金不買房了 深圳90後情侶裸辭飛荷蘭 網羨慕：灑脫

貓貓和豆豆稱兩人工作三年攢100萬人民幣後裸辭飛荷蘭，要一邊工作一邊旅行。（取材自橙柿互動）

一對名校碩士畢業的90後情侶工作三年攢到人生中第一個100萬人民幣後決定辭職，擱置原有的買房計畫，飛往荷蘭一邊旅行一邊找工作，找不到就去環球旅居；他們稱這場旅行是「花光首付計畫」。兩人在荷蘭發布的視頻引來中國網民熱議並衝上熱搜，閱讀超2.9億，有網民質疑「有100萬存款你敢裸辭嗎？」，也有不少人羨慕他們的年輕灑脫。

橙柿互動報導，微博 博主「貓豆的秘密」是一對深圳90後情侶，兩人都是名校碩士畢業、有自己熱愛的工作，原本在深圳有一個溫暖的小家。工作三年後，他們成功攢到了人生中的第一個100萬，卻決定辭去原本收入穩定、未來一片光明的工作，準備到歐洲找工作。

據報導，兩人今年3月拿著為期一年的荷蘭search year找工作簽證 ，飛到人生地不熟的阿姆斯特丹，開始了旅居生活。

貓貓和豆豆兩人擱置原有的買房計畫，打算在當地一邊旅行一邊找工作；他們表示，如果找不到，就給自己一年半或兩年的時間環球旅居，更把這趟旅行稱為「花光首付計畫」。

目前兩人已經在荷蘭，他們把出發前的視頻發出來，和大家分享為什麼會裸辭旅行。有網友推測，兩人應該是自媒體，「一邊玩一邊發視頻」。

影片在網路上掀起熱議，網友佩服兩人「說走就走」的勇氣，有人則是羨慕他們的年輕灑脫，「3年存下100萬很厲害」、「自己為自己活著，問題是有經濟實力，最重要的是年輕，年輕跌倒了，爬起來重新開始，不會為人生的選擇而猶豫，好樣的」。

還有網友留言表示自己是90後孩子的母親，「我支持他們的做法，年輕人靠自己奮鬥，順著自己的心意多體驗」。還有網友說，兩人能三觀一致也很難得，「必須有相同的三觀和足以支撐的經濟基礎才能一起生活。」