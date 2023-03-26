我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

她淚訴「亞裔女性擔心攻擊不敢出門」批聯邦應對仇亞犯罪不力

曼哈頓華埠勿街大火 公寓多半未受損 住戶有望下周搬回

第一桶金不買房了 深圳90後情侶裸辭飛荷蘭 網羨慕：灑脫

中國新聞組／北京27日電
貓貓和豆豆稱兩人工作三年攢100萬人民幣後裸辭飛荷蘭，要一邊工作一邊旅行。（取材自橙柿互動）
貓貓和豆豆稱兩人工作三年攢100萬人民幣後裸辭飛荷蘭，要一邊工作一邊旅行。（取材自橙柿互動）

一對名校碩士畢業的90後情侶工作三年攢到人生中第一個100萬人民幣後決定辭職，擱置原有的買房計畫，飛往荷蘭一邊旅行一邊找工作，找不到就去環球旅居；他們稱這場旅行是「花光首付計畫」。兩人在荷蘭發布的視頻引來中國網民熱議並衝上熱搜，閱讀超2.9億，有網民質疑「有100萬存款你敢裸辭嗎？」，也有不少人羨慕他們的年輕灑脫。

橙柿互動報導，微博博主「貓豆的秘密」是一對深圳90後情侶，兩人都是名校碩士畢業、有自己熱愛的工作，原本在深圳有一個溫暖的小家。工作三年後，他們成功攢到了人生中的第一個100萬，卻決定辭去原本收入穩定、未來一片光明的工作，準備到歐洲找工作。

據報導，兩人今年3月拿著為期一年的荷蘭search year找工作簽證，飛到人生地不熟的阿姆斯特丹，開始了旅居生活。

貓貓和豆豆兩人擱置原有的買房計畫，打算在當地一邊旅行一邊找工作；他們表示，如果找不到，就給自己一年半或兩年的時間環球旅居，更把這趟旅行稱為「花光首付計畫」。

目前兩人已經在荷蘭，他們把出發前的視頻發出來，和大家分享為什麼會裸辭旅行。有網友推測，兩人應該是自媒體，「一邊玩一邊發視頻」。

影片在網路上掀起熱議，網友佩服兩人「說走就走」的勇氣，有人則是羨慕他們的年輕灑脫，「3年存下100萬很厲害」、「自己為自己活著，問題是有經濟實力，最重要的是年輕，年輕跌倒了，爬起來重新開始，不會為人生的選擇而猶豫，好樣的」。

還有網友留言表示自己是90後孩子的母親，「我支持他們的做法，年輕人靠自己奮鬥，順著自己的心意多體驗」。還有網友說，兩人能三觀一致也很難得，「必須有相同的三觀和足以支撐的經濟基礎才能一起生活。」

工作簽證 微博

上一則

稱中宏關係「揚帆起航」 秦剛邀宏國總統卡斯楚盡早訪華

延伸閱讀

荷禁艾司摩爾售光刻機 中大使：不嚥這口氣

荷禁艾司摩爾售光刻機 中大使：不嚥這口氣
美擬擴大管制半導體設備 分析師：中國阻力恐加大

美擬擴大管制半導體設備 分析師：中國阻力恐加大
路透：ASML供應商避風險 棄中國改東南亞設廠

路透：ASML供應商避風險 棄中國改東南亞設廠
經典賽／張育成轟滿貫砲 中華隊9：5勝荷蘭續命

經典賽／張育成轟滿貫砲 中華隊9：5勝荷蘭續命

熱門新聞

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴
至少24死 超強龍捲風襲擊密西西比

至少24死 超強龍捲風襲擊密西西比
宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」