女研究生專業是甲骨文 自嘲冷門上熱搜 網喊想學

李瑩拍攝視頻，科普了不少關於甲骨的知識。（取材自中國青年報）

近日，浙江師範大學漢語言文字學甲骨文 方向研究生李瑩，發視頻「吐槽」自己的專業冷門，沒想到視頻意外走紅，相關話題還上了熱搜。

中國青年報報導，李瑩在視頻中「吐槽」說，學校唯一研究甲骨文的導師即將退休 ，一畢業專業方向都沒了。

來源：YouTube

她在視頻中科普了不少關於甲骨文的知識，比如甲骨文每個字都有造字故事，也有字形的演變過程。比如，兩個字講3000年前的一場車禍 ，左為傾覆的「車」，右為事故後損毀的「車」，這是商王和臣子駕車獵取犀牛時發生的車禍。

左為傾覆的「車」，右為事故後損毀的「車」。（取材自中國青年報）

古人看日落也能順便造個字。李瑩解釋，太陽落入叢莽，便有了「暮」，而「暮」字的多種寫法，與書寫者所處的觀察環境相關。

還有用甲骨文寫的「情書」，商王武丁的妻子婦好的名字，在甲骨文中出現了200多次，這代表武丁在占卜時，對婦好時時掛念。而作為一名赫赫有名的女性將領，婦好出征也被甲骨文記錄了下來。

商王武丁的妻子婦好的名字，在甲骨文中出現了200多次，這代表武丁在占卜時對婦好時時掛念。（取材自中國青年報）

網友看了視頻表示，研究甲骨文不愧是「探究漢字生命軌跡」，也紛紛留言表示：「有趣」、「想學」、「想破譯」，也有不少網友鼓勵她堅持下去。

據學者統計，目前已發現的甲骨文單字共4000餘個，取得共識的破譯字約占三分之一。介紹甲骨文的視頻看著有趣，其實每一個字被破譯的背後，都有著不為人知的孤獨與堅持。

中國文字博物館數年前曾發出破譯「懸賞令」，有一人拿到了這10萬元人民幣（約1萬4558美元），就是復旦大學出土文獻與古文字研究中心研究員蔣玉斌，獲獎論文是《釋甲骨金文的「蠢」——兼論相關問題》，他也是目前唯一 拿到這筆獎金的人。

經過多年考證，蔣玉斌得出結論：甲骨文、金文中用在某些方國名字前的「屯」字，應該釋讀為蠢動的「蠢」字，例如，「屯夷方」應解讀為「動亂的夷方」。