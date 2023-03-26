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抵制網絡水軍 長城懸賞1000萬 14車企決議聯手

中國新聞組／北京27日電
長城汽車曾放出消息，懸賞1000萬嚴厲打擊網絡水軍。（取材自微博）
長城汽車曾放出消息，懸賞1000萬嚴厲打擊網絡水軍。（取材自微博）

網路水軍擾亂市場，是汽車產業發展中亟待革除的積弊。中國汽車工業協會旗下14家車企，近日一致決議發起聯合倡議，抵制汽車行業網路水軍。此前，長城汽車懸賞1000萬人民幣（145萬5790美元）嚴厲打擊網路水軍，已累計收到舉報信息近500條，涉及眾多平台。

每日經濟新聞報導，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）旗下首席品牌官聯席會（CB20）及成員單位，一致決議發起了「關於抵制汽車行業網路水軍的聯合倡議」。參與品牌包括中國一汽、東風集團、長安汽車、上汽集團、北汽集團、廣汽集團、奇瑞汽車、江汽集團、長城汽車、吉利汽車、比亞迪以及「蔚小理」（蔚來、小鵬和理想汽車）共14家車企。

來源：YouTube

聯合倡議表示，要從四方面來抵製網路水軍：一，不參與、不僱傭網路水軍進行任何負面評論灌水、惡意抹黑的行為。二，共同抵制僱傭網路水軍的企業，共同抵制惡意灌水、抹黑的服務代理商。三，共同抵制一切捏造不實信息，攻擊和挑撥同行關係的不正當競爭行為。四，呼籲廣大汽車用戶在網路空間理性發表意見，不被不良信息誤導，不被水軍裹挾。

早在3月10日，長城汽車就曾放出消息：「懸賞1000萬嚴厲打擊網路水軍。」長城汽車表示，如今，中國汽車行業的發展不僅陷入迷茫，還遭遇「網路水軍」不勝其煩的侵擾，特別是在各類社交媒體平台上。

據長城汽車的消息，懸賞計畫開啟以來，累計收到舉報信息近500條。內容包括以扭曲事實真相、無理由謾罵詆毀、民粹道德討伐、組團口水戰為主，涉及今日頭條、抖音微博、快手等眾多平台。

汽車 抖音 微博

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