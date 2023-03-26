我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

300人應徵全沒上 大熊貓飼養員為啥這麼難？鏟屎要計量

中國新聞組／北京27日電
大熊貓看上去憨態可掬，實際上是猛獸的一種，飼養起來難度比較大。（取材自江鮮新聞）
大熊貓看上去憨態可掬，實際上是猛獸的一種，飼養起來難度比較大。（取材自江鮮新聞）

熊貓最近頻頻登上熱搜，萌樣讓很多網友喊著成為熊貓飼養員。當大熊貓的「鏟屎官」，看上去很治癒，不過今年3月，江蘇溧陽的南山竹海熊貓館發出熊貓飼養員招聘啟事，收到294份簡歷，然而合適的卻是0人。原來，飼養熊貓不是這麼簡單的事。

江蘇新聞報導，南山竹海熊貓館目前飼養兩隻雌性大熊貓「星安」和「華麗」，2016年自四川雅安基地引進，一直由一個5人團隊負責照顧。團隊在今年2月發出招聘新飼養員的啟事，沒想到在網路上竄紅。

來源：YouTube

南山竹海景區辦公室主任吳亮艷說：「應聘者對這個崗位非常感興趣，也能感覺出他們對國寶的喜愛。」但想獲得這個崗位，也需要相應的資質，包括獲取執業獸醫證及相關工作經歷等， 「目前還是沒有合適的人選」。

大熊貓看上去憨態可掬，實際上是猛獸的一種，飼養起來難度大。

做飼養員已經七年的李子蕭，照顧大熊貓的一日多餐，不只是餵竹子，還需要搭配水果、竹筍等，每一種食物的分量都要審慎考量。據介紹，「主食是定量的，竹子是不定量的，能吃多少吃多少。有時在出筍的季節，牠們會自己挖筍，每個熊貓天分不一樣，華麗會去土裡挖，筍剛冒頭就挖掉；心安在吃方面不太聰明，會等竹筍長出一點頭再挖掉。」

此外，大熊貓的神情、糞便、尿液、食物採集情況和剩餘量，飼養員每天都要登記入表，甚至糞便都要稱重登記。

大熊貓的神情、糞便、尿液、食物採集情況和剩餘量，飼養員每天都要登記入表，甚至糞便...
大熊貓的神情、糞便、尿液、食物採集情況和剩餘量，飼養員每天都要登記入表，甚至糞便都要稱重登記。（取材自江鮮新聞）

有時，飼養員充當巡查員和講解員的角色，「要看著遊客不要投餵，熊貓是古老動物，食譜非常窄，如果遊客給牠餵飲料，熊貓會把瓶蓋誤食下去，要在這看著遊客不要亂扔東西。」李子蕭說。

熊貓睡的姿勢，也是飼養員每天都要觀察和記錄的重點。（取材自江鮮新聞）
熊貓睡的姿勢，也是飼養員每天都要觀察和記錄的重點。（取材自江鮮新聞）

飼養大熊貓最難的點在於要以細緻的觀察力，發現熊貓的細微變化並作出相應對策。館長馬洪軍說：「熊貓睡的姿勢，一般正常的是側著或者趴著，不正常的是蜷縮的。發出的聲音不一樣，有哼叫聲；排出的糞便有黏液、泡沫。這時我們整個團隊飼養員做好關注，食物適當要減少，讓牠多吃竹。」

他還說：「有的人看著喜歡，真正來了以後心理壓力大，白天夜裡都要陪著熊貓，要耐得寂寞，陪伴時間比較長，觀察熊貓的靈敏度、喜好，要求比較高。」

食譜 YouTube

上一則

秦剛遺憾中美關係仍「春寒料峭」 籲美停止不擇手段打壓

延伸閱讀

防大熊貓萌蘭越獄 北京動物園再加高圍欄

防大熊貓萌蘭越獄 北京動物園再加高圍欄
北京動物園已派2專家赴美 協助照護大熊貓丫丫

北京動物園已派2專家赴美 協助照護大熊貓丫丫
戰狼打敗熊貓 反映美中關係現實

戰狼打敗熊貓 反映美中關係現實
重慶4熊貓湊一桌 網：想打麻將 得川渝人民真傳

重慶4熊貓湊一桌 網：想打麻將 得川渝人民真傳

熱門新聞

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴