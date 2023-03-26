300人應徵全沒上 大熊貓飼養員為啥這麼難？鏟屎要計量

大熊貓看上去憨態可掬，實際上是猛獸的一種，飼養起來難度比較大。（取材自江鮮新聞）

熊貓最近頻頻登上熱搜，萌樣讓很多網友喊著成為熊貓飼養員。當大熊貓的「鏟屎官」，看上去很治癒，不過今年3月，江蘇溧陽的南山竹海熊貓館發出熊貓飼養員招聘啟事，收到294份簡歷，然而合適的卻是0人。原來，飼養熊貓不是這麼簡單的事。

江蘇新聞報導，南山竹海熊貓館目前飼養兩隻雌性大熊貓「星安」和「華麗」，2016年自四川雅安基地引進，一直由一個5人團隊負責照顧。團隊在今年2月發出招聘新飼養員的啟事，沒想到在網路上竄紅。

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南山竹海景區辦公室主任吳亮艷說：「應聘者對這個崗位非常感興趣，也能感覺出他們對國寶的喜愛。」但想獲得這個崗位，也需要相應的資質，包括獲取執業獸醫證及相關工作經歷等， 「目前還是沒有合適的人選」。

大熊貓看上去憨態可掬，實際上是猛獸的一種，飼養起來難度大。

做飼養員已經七年的李子蕭，照顧大熊貓的一日多餐，不只是餵竹子，還需要搭配水果、竹筍等，每一種食物的分量都要審慎考量。據介紹，「主食是定量的，竹子是不定量的，能吃多少吃多少。有時在出筍的季節，牠們會自己挖筍，每個熊貓天分不一樣，華麗會去土裡挖，筍剛冒頭就挖掉；心安在吃方面不太聰明，會等竹筍長出一點頭再挖掉。」

此外，大熊貓的神情、糞便、尿液、食物採集情況和剩餘量，飼養員每天都要登記入表，甚至糞便都要稱重登記。

大熊貓的神情、糞便、尿液、食物採集情況和剩餘量，飼養員每天都要登記入表，甚至糞便都要稱重登記。（取材自江鮮新聞）

有時，飼養員充當巡查員和講解員的角色，「要看著遊客不要投餵，熊貓是古老動物，食譜 非常窄，如果遊客給牠餵飲料，熊貓會把瓶蓋誤食下去，要在這看著遊客不要亂扔東西。」李子蕭說。

熊貓睡的姿勢，也是飼養員每天都要觀察和記錄的重點。（取材自江鮮新聞）

飼養大熊貓最難的點在於要以細緻的觀察力，發現熊貓的細微變化並作出相應對策。館長馬洪軍說：「熊貓睡的姿勢，一般正常的是側著或者趴著，不正常的是蜷縮的。發出的聲音不一樣，有哼叫聲；排出的糞便有黏液、泡沫。這時我們整個團隊飼養員做好關注，食物適當要減少，讓牠多吃竹。」

他還說：「有的人看著喜歡，真正來了以後心理壓力大，白天夜裡都要陪著熊貓，要耐得寂寞，陪伴時間比較長，觀察熊貓的靈敏度、喜好，要求比較高。」