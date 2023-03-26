甘肅90後夫妻歡「囍」打卡 新婚旅拍吸引30萬人點閱

甘肅一對新婚夫妻分享獨特的旅拍結婚，每到一地就搭起「囍」字打卡。（取材自紫牛新聞）

甘肅 一對90後新婚夫婦近日開著房車旅行結婚，兩人每到一地都搭「囍」字打卡，目標是拍99張「荒野歡囍」；夫妻二人最新旅行視頻已經吸引30多萬人點閱。他們表示，「希望透過這種方式，鼓勵更多的同齡人突破傳統，以自己喜歡的方式去結自己的婚。」

揚子晚報報導，來自甘肅白銀市景泰縣的阿羅，從事婚紗旅拍攝影 師已經五年，見慣了千篇一律的婚禮，他和妻子決定來一場「說走就走的旅行」。

一開始兩人決定自己去旅拍婚紗照，為了讓照片更豐富，就訂製一個「囍」字帶著出發。兩人開著改裝的房車從甘肅出發，開啟新婚「荒野歡囍」之旅，在途經寧夏、內蒙古、川西後，阿羅和妻子近日到達了西藏。

甘肅一對新婚夫妻分享獨特的旅拍結婚，每到一地就搭起「囍」字打卡。（取材自紫牛新聞）

阿羅表示，他們並沒有明確的路線和目的地，一邊走一邊看，更重要的是路上的風景與體驗。阿羅日前在社交媒體發布旅拍打卡第三站的視頻，視頻中他與妻子在寧夏中衛的黃河邊，搭起大紅囍字，還一邊為網友講解構圖時需要注意的色彩、空間感和光線。

獨特的新婚旅行在網路上吸引許多網友觀看，不過也有網友評論「還不如直接Ps，省錢省時」，但阿羅認為「回憶和經歷更為重要」，目標是拍99張「荒野歡囍」，他表示，希望這組照片能鼓勵更多的同齡人突破傳統，以自己喜歡的方式去結自己的婚。