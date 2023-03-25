1688元夜宿洛陽古墓 有人期待、有人喊貴

小程序售票信息。（取材自上觀新聞）

在博物館 陪伴古墓過夜是什麼樣的感受？河南 洛陽四家博物館推出歷史人文類博物館夜宿項目，吸引了大眾目光，不少文博愛好者看來，這是一次與古代遺址、珍貴文物深度接觸的難得機會，然而一晚1688元（約245美元）的收費讓不少人卻步。

上觀新聞報導，今年4、5月期間，古都洛陽的二里頭夏都遺址博物館、洛陽博物館、洛陽古墓博物館、隋唐大運河文化博物館將舉辦全國首個歷史人文類博物館「夜宿」項目，每一場僅50人參與，活動包括一場沉浸式戲劇、劇本殺互動遊戲和夜宿項目。

首場是在洛陽古墓博物館舉辦的「古墓探秘」主題活動，遊客將體驗「時空回溯儀器」回看千年前景象，然而儀器故障，大家掉進歷史與現實交界處的時空裂隙，必須運用儀器的「歷史波動轉換」功能，讓長眠於此千餘年的古墓主人復活，向其了解解決危機的辦法。

洛陽古墓博物館。（取材自上觀新聞）

這次文博活動的大膽創新，吸引不少愛好者熱議，「這可是真正的奇妙夜啊」、「激動得跳起來了」、「只要確保文物安全、法律法規允許，不妨大膽嘗試」、「市場自己會說話」。

不過也有人認為活動定價過高，只能少部分人參與導致公益性缺失，且僅在博物館內睡覺沒有太大價值。

有文博愛好者表示，本次活動定價每人1688元，「確實有點高」，他指出，上海海洋水族館曾推出夜宿活動，面向學生群體收費699元，倫敦大英博物館的夜宿，「成年人收費是60英鎊左右，兒童更低一些」，「目前市場上比較好的劇本殺活動，人均300元已算比較高了，1688元的定價在上海能看兩場品質還不錯的劇場 演出」。