五一瘋「拼假遊」 出國訂單增17倍

清明假期「拼假遊」、「五一」出境遊，泰國仍是中國遊客的第一目的地。圖為泰國皮皮島國家公園日出。（新華社）

清明假期還未到來，不少人已經在計畫「五一」。旅遊企業表示，今年清明假期較短，不少人會選擇本地遊或「拼假遊」，而「五一」出國的熱潮不減，其中以泰國 最受歡迎。

第一財經報導，從攜程、同程、途牛、驢媽媽、飛豬、去哪兒、馬蜂窩和春秋旅遊等旅遊企業了解到，今年清明假期不少年輕人計畫「拼假」出遊，除西藏林芝、新疆伊犁等國內長線賞花目的地，還有「說走就走」的出境遊。

除泰國之外，馬來西亞、印尼、老撾（寮國）詢問度都很高，乘高鐵從雲南直達老撾的熱度漲幅達125％。

至於「五一」假期，有網友表示，「請三天假就能喜提九天長假，入住的國內酒店預售套餐間夜量相比去年增長了3.5倍以上。攜程數據顯示，今年「五一」假期國內整體旅遊預訂量同比增長150%，出境遊預訂量同比增長近17倍。

途牛旅遊網統計，「五一」國內遊熱門客源地為上海、北京 、南京、天津、杭州、廣州、深圳、瀋陽、武漢、成都等；熱門目的地為三亞、大理、麗江、成都、西安、北京、伊犁、西雙版納、香格里拉、青島等。

馬蜂窩大數據顯示，近一周「五一出境遊」相關熱度上漲超過110%。泰國、馬來西亞、印度 尼西亞和西班牙位是目前「五一」假期訂單量較高的目的地，近一周旅遊熱度上漲均超過100%。

攜程數據顯示，近半個月預訂「五一」假期海外跟團產品的訂單量，環比前半月增長167%。當前「五一」報名火爆的海外跟團目的地有：泰國、埃及、瑞士、新加坡、新西蘭、俄羅斯、印度尼西亞、馬來西亞、馬爾代夫、匈牙利。