遊客爆滿 南京雞鳴寺設「反悔門」…網友：我佛果然慈悲
3月正值櫻花開放時節，南京雞鳴寺吸引了大批遊客，有網友拍下工作人員在雞鳴寺正門前手持「反悔門」標識引導遊客離開照片，引來了一眾網友的調侃，「我佛果然慈悲，還給反悔的機會」。
來源：YouTube
極目新聞報導，據介紹，這個「反悔門」分為兩個部分。一部分在遊客進入雞鳴寺前，即在門口設置標識，提醒遊客在進入前要慎重考慮，一旦進入就不能再退回。另一部分在遊客進入寺廟後，即在寺廟內設置標識，提醒遊客考慮清楚，不要在景區內滯留，影響其他遊客的觀光體驗。
遊客說，當天賞櫻的人很多，這個「反悔門」是為了引導中途放棄遊覽的遊客離開，自己覺得寺廟配這個名字挺有深意。
這個「反悔門」讓人眼前一亮，這對其他景區也是啟發借鑒。每逢節假日等旅遊旺季，一些景區因客流超載，導致遊客擁堵是常事。如何制訂流量控制預案，及時疏導、分流遊客，就成為景區繞不開的課題。有的通過預約控制客流，通過限流、截流來緩解擁堵。由於遊客並不能實時獲取景區的客流信息，往往是到了景區之後才能看到客流情況，眼見已擁堵不堪，來都來了，仍只有硬著頭皮往前擠，景區也只能完成接待任務。
「反悔門」的好處，給遊客提供了一個放棄遊玩的方便之門。同時，這個「反悔門」又能起到提醒作用，即如果覺得擁堵而壞了心情，沒有了遊興，是可以反悔的，可以乘興而來，掃興而去，不必勉強自己。如果遊客面對擁堵有糾結，「反悔門」三字就如醍醐灌頂，讓人醒悟，後悔放棄也是可以的，並非只有堅持遊玩這一條路可走。
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