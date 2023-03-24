我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約8大道攤販亂象 華人居民要求整治 爭設禁攤區

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

遊客爆滿 南京雞鳴寺設「反悔門」…網友：我佛果然慈悲

中國新聞組／北京24日電
雞鳴寺遊客爆滿設「反悔門」引導離寺。（視頻截圖）
雞鳴寺遊客爆滿設「反悔門」引導離寺。（視頻截圖）

3月正值櫻花開放時節，南京雞鳴寺吸引了大批遊客，有網友拍下工作人員在雞鳴寺正門前手持「反悔門」標識引導遊客離開照片，引來了一眾網友的調侃，「我佛果然慈悲，還給反悔的機會」。

來源：YouTube

極目新聞報導，據介紹，這個「反悔門」分為兩個部分。一部分在遊客進入雞鳴寺前，即在門口設置標識，提醒遊客在進入前要慎重考慮，一旦進入就不能再退回。另一部分在遊客進入寺廟後，即在寺廟內設置標識，提醒遊客考慮清楚，不要在景區內滯留，影響其他遊客的觀光體驗。

遊客說，當天賞櫻的人很多，這個「反悔門」是為了引導中途放棄遊覽的遊客離開，自己覺得寺廟配這個名字挺有深意。

這個「反悔門」讓人眼前一亮，這對其他景區也是啟發借鑒。每逢節假日等旅遊旺季，一些景區因客流超載，導致遊客擁堵是常事。如何制訂流量控制預案，及時疏導、分流遊客，就成為景區繞不開的課題。有的通過預約控制客流，通過限流、截流來緩解擁堵。由於遊客並不能實時獲取景區的客流信息，往往是到了景區之後才能看到客流情況，眼見已擁堵不堪，來都來了，仍只有硬著頭皮往前擠，景區也只能完成接待任務。

「反悔門」的好處，給遊客提供了一個放棄遊玩的方便之門。同時，這個「反悔門」又能起到提醒作用，即如果覺得擁堵而壞了心情，沒有了遊興，是可以反悔的，可以乘興而來，掃興而去，不必勉強自己。如果遊客面對擁堵有糾結，「反悔門」三字就如醍醐灌頂，讓人醒悟，後悔放棄也是可以的，並非只有堅持遊玩這一條路可走。

雞鳴寺遊客爆滿設「反悔門」引導離寺。（取材自極目新聞）
雞鳴寺遊客爆滿設「反悔門」引導離寺。（取材自極目新聞）

觀光 賞櫻

上一則

中國多起青年被騙到緬甸 中方籲緬甸加強打擊跨境犯罪

延伸閱讀

綠委：馬英九將成為當代李後主 小心不要惹宋太宗生氣

綠委：馬英九將成為當代李後主 小心不要惹宋太宗生氣
緩解I-94整修擁堵 Metra4月3日起加開班次

緩解I-94整修擁堵 Metra4月3日起加開班次
馬英九3/27-4/7赴中國祭祖 將訪南京、武漢等4城市

馬英九3/27-4/7赴中國祭祖 將訪南京、武漢等4城市
南京獅子瘦成排骨 動物園：老了 獸醫：凶猛動物治療難

南京獅子瘦成排骨 動物園：老了 獸醫：凶猛動物治療難

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

2023-03-21 09:00

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款