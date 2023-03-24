遊客爆滿 南京雞鳴寺設「反悔門」…網友：我佛果然慈悲

雞鳴寺遊客爆滿設「反悔門」引導離寺。（視頻截圖）

3月正值櫻花開放時節，南京雞鳴寺吸引了大批遊客，有網友拍下工作人員在雞鳴寺正門前手持「反悔門」標識引導遊客離開照片，引來了一眾網友的調侃，「我佛果然慈悲，還給反悔的機會」。

來源：YouTube

極目新聞報導，據介紹，這個「反悔門」分為兩個部分。一部分在遊客進入雞鳴寺前，即在門口設置標識，提醒遊客在進入前要慎重考慮，一旦進入就不能再退回。另一部分在遊客進入寺廟後，即在寺廟內設置標識，提醒遊客考慮清楚，不要在景區內滯留，影響其他遊客的觀光 體驗。

遊客說，當天賞櫻 的人很多，這個「反悔門」是為了引導中途放棄遊覽的遊客離開，自己覺得寺廟配這個名字挺有深意。

這個「反悔門」讓人眼前一亮，這對其他景區也是啟發借鑒。每逢節假日等旅遊旺季，一些景區因客流超載，導致遊客擁堵是常事。如何制訂流量控制預案，及時疏導、分流遊客，就成為景區繞不開的課題。有的通過預約控制客流，通過限流、截流來緩解擁堵。由於遊客並不能實時獲取景區的客流信息，往往是到了景區之後才能看到客流情況，眼見已擁堵不堪，來都來了，仍只有硬著頭皮往前擠，景區也只能完成接待任務。