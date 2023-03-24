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央視報導95後擺攤日售9000被懟 網算：1分鐘須賣2份

中國新聞組／北京25日電
央視播出95後夫妻擺攤、日售9000的新聞，引來網民質疑真實性。（取材自央視）
央視播出95後夫妻擺攤、日售9000的新聞，引來網民質疑真實性。（取材自央視）

中國官媒央視新聞日前報導，一對「95後」夫妻在浙江義烏青口夜市經營小吃攤，邊擺攤邊直播，日銷售額達9000元人民幣（約1317美元）。沒想到這則「勵志新聞」，卻遭到網友質疑真實性，直接開懟央視，甚至計算出1分鐘得賣出去2份才能達到這樣的營業額。

自由亞洲電台報導，央視報導一對95後夫妻擺攤直播，日銷售額達9000元人民幣。但有網友化身數學老師，根據新聞資料顯示每份小吃是8元，銷售額是9000，從5時開始營業，一直到夜裡2時，共計9個小時；算出這對夫妻必須賣1125份小吃才能夠實現此銷售額，一個小時就要賣出去125份，等於1分鐘必須賣出2份。

這使得大批網友不相信這個報導的真實性。

來源：YouTube

此前還有多家媒體報導，河南鄭州大學95後一名女畢業生，換了三、四份工作後，去年8月開始創業「收破爛」，掙脫「學歷枷鎖」勇敢做自己想做的事。這些「勵志新聞」紛紛遭網友吐槽。有人說：「新聞裡個個月薪過萬，現實中全是月薪三千」 「意思就是賺不到錢就是不努力，中共國收破爛、送外賣，擺地攤都能月入過萬。」還有網友說：「現在新聞的傳播方向是讓大學生降低就業門檻是嗎？」

目前，中國年輕人就業困難，很多大學生面臨「畢業即失業」的狀況。有分析認為，這些消息之所以被吐槽，主因是以偏概全，只是個例，「一萬個擺攤的，能出現幾個這種情況？」

就業 河南 中共

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