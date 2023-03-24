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曹德旺批大學生畢業考公「磨嘴皮」 網轟：勞動法是廢紙

中國新聞組／北京25日電
曹德旺的言論在中國網路受到抨擊，微博話題「曹德旺談大學生熱衷考公務員」的閱讀次數已經超過1億。（取材自福建日報）
曹德旺的言論在中國網路受到抨擊，微博話題「曹德旺談大學生熱衷考公務員」的閱讀次數已經超過1億。（取材自福建日報）

中國企業家曹德旺日前表示，中國的大學生畢業後熱衷於考公務員「磨嘴皮」，不願意進入製造業；如果年輕人考不上公務員，就會選擇出國；如果出國去不了，他們就會選擇送外賣快遞。這番言論在中國網路受到抨擊，微博話題「曹德旺談大學生熱衷考公務員」的閱讀次數已經超過1億。

曹德旺日前接受鳳凰網訪談，談到中國年輕人熱衷於考公務員時表示：「我們真正的大學沒有教會他（們）動手能力。畢業後去考公務員，公務員不要技術的，磨嘴皮就行，寫得好、講得好就行，這個是他（們）擅長的。」

曹德旺還表示，這些年輕人如果考不上公務員，也不願意加入製造業：「考不上就出國，因為他不想在家裡丟人現眼；如果出國去不了，那就送外賣、送快遞，他不去我們製造業。」

此番言論引發熱議，有網友表示：「因為勞動法是廢紙啊，普通打工人最基本的薪資待遇、福利休假都沒有，所以只能考公啊，不然呢？」還有人表示，目前在中國，沒有編制的人想要作一份工作、拿一份工資已經很難了，還需要加班內捲、改變自身性格迎合老闆：「宇宙的盡頭是考編，這基本是現在年輕人的普遍共識了。」

在中國問答網站知乎上，也有不少網友發表意見。有人認為，目前的學生之所以熱衷於考公務員，主要是因為進入製造業後會面臨待遇太低、沒有尊嚴、前途未卜等情況，中國公司996制也是原因之一。

來自河南、曾在山東青島讀研究生的陳先生，去年畢業來美國生活。他表示，同學中考上公務員和出國的只有一部分人，大部分人在畢業後進了普通公司，其中也包括製造業。據他所了解，山東當地不少人在擇偶時會優先考慮公務員。

廣東90後林先生表示，的確有朋友在私企工作多年後選擇去考公務員，：「在廣州和深圳，年輕人如果不是家裡在當地有房，實際上奮鬥起來非常艱難。而且很多公司也隨便加班，有人看到了自己精力和能力的天花板，就選擇了躺平，或者嚮往比較穩定的編制。」

曹德旺是中國第一大汽車玻璃製造商「福耀玻璃集團」的創始人和董事長。該集團於2014年在美國俄亥俄州雇用了2000名美國工人，出現了美國工人難以適應該廠嚴苛制度的情況，紀錄片「美國工廠」（American Factory），就描述了相關細節。

俄亥俄州 河南 汽車

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