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中客恐懼「嘎腰子」偷器官 泰國華人回批「嘎腦子」了

中國新聞組／北京24日電
男模餐廳是泰國本土的一種娛樂方式，店裡的服務生有好體格、高顏值。(取材自瀟湘晨報)
男模餐廳是泰國本土的一種娛樂方式，店裡的服務生有好體格、高顏值。(取材自瀟湘晨報)

社交媒體近日流傳諸多泰國旅遊話題，有人嫌玩泰國「變貴了」，吃飯打車都會被坑；有人說男模餐廳是旅遊陷阱，女性可能遇上「嘎腰子」偷器官、拐賣危險。當地華人對這樣的負面傳言感到氣憤，認為網上帶風向的人未經過求證就無腦抹黑泰國，「嘎腰子的沒有，嘎腦子的有」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，在曼谷生活的47歲華人梅先生說，「嘎腰子」的傳聞一年多前始於緬北。今年2月前後，突然在泰國也有了真真假假的傳聞。但梅先生在曼谷周邊根本沒聽說過類似的事件。

梅先生表示，「男模餐廳」是泰國本土的一種娛樂方式，許多地區都有類似的主題餐廳，且存在已久。如果真的發生器官販賣等行為，泰國政府和老百姓率先不答應。

28歲的導遊黃鸝長期在曼谷、清邁帶團旅遊，她指出，男模酒店某種程度就是一個噱頭，裡面有游泳池、服務員打扮精緻些，其他的和國內的酒吧夜店沒什麼區別。

2018年，她還聽說有遊客失蹤的新聞，後來曼谷警方在一天內找到在海灘周邊醉酒的遊客。再加之這些年泰國在嚴打灰產，黃鸝覺得「嘎腰子」完全就是無稽之談。

黃鸝說，由於網上「嘎腰子」的負面評論影響，距離曼谷城區20公里的Garage男模酒吧現已暫停外國人入店預約。

報導指出，網上被多次提起的另件事，就是泰國物價暴漲的消息。

剛從泰國旅遊回來的王濱說明，他在曼谷、清邁、普吉島三地一共待了12天。整體感覺消費和2017年沒有太大的差別。

「來回的機票2000元、711超市消費從未超過200泰銖（40元人民幣）、普通的衣服50泰銖（10元人民幣），一般買兩瓶水，兩份三明治早餐和零食，加起來十幾塊人民幣。」王濱並沒有覺得物價有特別大的浮動。

黃鸝表示，市場需求量大，價格肯定會上去一些，這本身就是供需決定的。她還說，即便是漲價之後的泰國，相比於歐美，甚至是香港，性價比都非常高。

許多中國旅客喜歡到泰國遊玩。(取材自瀟湘晨報)
許多中國旅客喜歡到泰國遊玩。(取材自瀟湘晨報)

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