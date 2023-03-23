23歲滬女應聘 用蘋果手機遭懟 「不賺錢怎買」惹議

HR與女子的對話。（取材自快科技）

海一名女子日前發文稱，「在某招聘軟件沒回消息被HR指責沒禮貌，還被HR質疑23歲用蘋果手機 ，一度衝上微博熱搜；該招聘人員回應稱，已向對方致歉，「當時是因為招聘壓力大，發了太多消息沒回著急才這麼說的。」網友不滿回懟「藉口太無語」。

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綜合快科技、金羊網報導，雙方的聊天紀錄顯示，HR（人力資源）在查看女子簡歷後，希望能與其作進一步的交流，但女子並未回覆消息，HR在發送多條消息無果後，便直接詢問對方，「你沒有禮貌嗎？」

緊接著，女子直接回覆道，「你沒毛病吧？你問我我就必須回你？」隨後，HR再次詢問女子，「你23歲用蘋果手機」，女子則反問道，「我23歲用蘋果手機怎麼了？」見狀，HR繼續問道，「你不賺錢怎麼買蘋果手機？」而女子則是表示，「你怎麼知道我沒有在賺錢？」

隨後HR向對方致歉，「她年齡有點小，但蘋果手機價格又比較高。」該女子也表示，已收到HR的道歉，並將原帖刪除。