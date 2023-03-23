高精尖？ 北京人口20年首降 恐掀新搶人大戰

專家認為，區域格局中，產業分工和崗位多寡是影響就業人口轉移的關鍵。（取材自每日經濟新聞）

官方數據顯示，中國進入「人口負增長時期」，北京 人口則是20年來首次下降，引發對經濟展望的擔憂。學界指出人口負增長一旦開始，會持續較長時期，這意味著吸引人口保持機械增長將是地方競速的發力重點，新一輪「搶人大戰」開始了。

國家統計局1月宣布，中國人口到2022年底為14億1200萬，減少85萬，是60年來首次下降；北京居民2184萬，減少4萬3000人，這是2003年以來人口的首次減少。據美國之音報導，人口學家說，這表示中國長期人口下降的開始，比聯合國的預計提前將近10年。

此外，長三角2022年常住人口增量十年間首次跌破100萬人；每日經濟新聞指出，長三角經濟活躍度高，長期保有較高的人口吸引力，但2022年三省一市淨增人口僅47.46萬，創歷史新低。

多省銳減的增量數據，直白地暴露了各地的人口壓力。（新華社）

京津冀的情況更不容樂觀，繼2021年減少29.84萬人後，2022年人口繼續流失。北京2014年開始主動「減量發展」後，常住人口減少是一個必然結果。但如果河北「兜不住底」——除了就業 崗位，還有營商環境、公共服務品質，都會影響普通人「用腳投票 」的選擇，進而影響整個區域的人口規模。

一名人口學專家提到，京津冀的經濟分布結構與長三角、珠三角不一樣，北京又更傾向於「高精尖」，如先進製造業、高端服務業，但從人口結構看，「現在流入流出的人口中，高端人才畢竟是少數。」他提醒。