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「微笑」告別恩人…江豚擱淺獲救 無人機護放歸

中國新聞組／北京23日電
消防隊員合力將兩隻江豚逐一小心翼翼地抱上皮划艇，蓋上濕布並不停地往它們身上淋水，避免皮膚乾燥脫水，然後迅速從淺水區轉移至岸邊。（取材自央視）
消防隊員合力將兩隻江豚逐一小心翼翼地抱上皮划艇，蓋上濕布並不停地往它們身上淋水，避免皮膚乾燥脫水，然後迅速從淺水區轉移至岸邊。（取材自央視）

浙江錢塘江邊日前發現兩隻國家一級保護動物江豚擱淺，幾十名救援人員經過兩個多小時冒雨營救，終於在漲潮之後將兩隻「微笑天使」成功放歸錢塘江，救援人員為了尋找合適區域放歸，不僅驅車幾十公里追潮，並派出無人機跟隨護航。

據大公報報導，救援人員到達現場後，初步判斷一大一小兩隻江豚為母子，擱淺原因是由於退潮導致無法游回深水區。最早發現的民眾表示，「一早到江邊，很遠就看到兩條大魚在靠近岸邊的江面扭尾巴，我還以為是鰱魚或者是青魚」。走近一看才發現可能是江豚擱淺了，馬上報警。

報導指出，兩隻江豚大的約30斤，小的約20斤，除了大江豚肚子附近有血跡，其他身體外觀沒有傷痕，整體狀態良好。「當時兩隻江豚擱淺的地方水深大概只有一、兩厘米，大半個身子都露出水面。我們當時了解了一下，等漲潮還要四、五個小時的時間，肯定來不及了，所以決定先把牠們拉上來，找到合適的區域再放歸」。

救援人員把無紡布、海綿等墊在橡皮艇上，保護江豚皮膚，「小心翼翼把牠們裝上橡皮艇後，就迅速拖到岸邊，用搶險救援車吊臂運上岸。我們當時就想着一定要快」。

報導指 出，放生區域是一個灘塗，救援人員推著橡皮艇進入錢塘江中，在離岸20多米、水深1米多處將兩隻江豚放入了江中。

兩隻江豚回到江中，並沒有馬上離開，而是又游回岸邊繞了一圈，才緩緩游走。這一小小的細節讓在場的救援人員倍感溫暖，「看起來就像是微笑跟我們告別一樣，跟我們打個招呼，牠們才回去了」。

消防隊員合力將兩隻江豚逐一小心翼翼地抱上皮划艇，蓋上濕布並不停地往它們身上淋水，...
消防隊員合力將兩隻江豚逐一小心翼翼地抱上皮划艇，蓋上濕布並不停地往它們身上淋水，避免皮膚乾燥脫水，然後迅速從淺水區轉移至岸邊。（取材自央視）

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