中今年最大沙塵暴襲18省 甘肅百米沙牆遮天蔽日、吞沒住宅區

3月20日在甘肅省張掖市山丹馬場出現沙塵牆。（新華社）

受冷空氣大風影響，中國北方近日出現今年最大規模沙塵暴 ，共有18個省區市受到沙塵暴影響。北京 的空氣更達到嚴重汙染等級。甘肅 張掖甚至出現百米高「沙牆」，能見度一度不足十米。據中央氣象台沙塵暴預警，23日內蒙古中部偏北地區、黑龍江南部、河北西南部、山東西部局部地區仍會有沙塵暴。

昨日凌晨，北京市氣象台就升級發布沙塵暴黃色預警，北京大部分地區最低能見度一度因此小於一公里。中央氣象台首席預報員張濤表示，之所以出現大風沙塵天氣，是因當前大地回暖，日曬使得地表鬆動，春季又恰好是冷空氣大風頻發的季節。

因此，當強風經過蒙古國和內蒙古西部、甘肅等地的沙源地時，會將沙塵捲到空中，隨著低空氣流向東向南傳輸，影響內蒙古以東以南等區域。

但張濤指出，三月以來，中國已出現四次沙塵天氣過程，屬偏多情況，未來需關注四月、五月的天氣情況。

在沙塵暴來襲下，北京市氣象台特別呼籲市民停止露天集會和室外體育活動，減少外出，老人、兒童及患有呼吸道過敏性疾病的人不宜出門；必須外出時，應配戴口罩、紗巾等防塵用品；同時應注意防風、防火等。

3月20日在甘肅省張掖市山丹馬場出現沙塵牆，滾滾推進居住區。（新華社）

此外，甘肅張掖市山丹馬場近日沙塵暴來襲時更形成一堵「沙牆」，百米高「沙牆」滾滾而來。當地市民將拍到的情境放上網指出，迎面而來的沙塵形成綿延百里的沙牆，沙牆行進速度並不是很快，但等到沙牆吞沒其居住區後，能見度一度不足十米，瞬間遮天蔽日、風聲呼嘯。

沙塵暴導致北京的空氣質量指數飆升，圖為人們走過北京中央商務區的一座人行天橋。 （美聯社）

中央氣象台3月19日清晨開始，每日發布沙塵暴預警，從藍色升至黃色，範圍從新疆、甘肅、內蒙古等地，自西向東襲至寧夏、陝西、山西等，再到京津冀和東北三省。昨晚6時，中央氣象台再發沙塵暴黃色預警，稱受冷空氣大風影響，預計昨晚8時起24小時內，有18個省份出現揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古中部偏北地區、黑龍江南部、河北西南部、山東西部局部地區有沙塵暴。

今年規模最大的沙塵暴襲擊中國北方18個省區市，圖為內蒙古二連浩特21日漫天黃沙的景象。（Getty Images）

另據澎湃新聞報導，21日晚間，上海外高橋口岸大霧瀰漫，碼頭能見度降低，據邊檢指揮中心稱，3月21日22時至22日9時，20多艘在港的國際航行船舶紛紛停止作業進程，推遲離港或離境時間，20多艘計劃靠泊的國際航行船舶變更或取消了航行計畫。

為此，上海外高橋邊檢站啟動惡劣天氣應急預案，根據情況及時增派調整警力部署，以應對大霧消散後面臨的船舶進出港高峰。