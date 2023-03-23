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失明前想看一眼童年…上海孤兒徵集老照片獲廣大迴響

中國新聞組／上海23日電
先天殘障的上海孤兒伍童想在完全失明前，看一眼自己的兒時照片。他的心願獲得許多好心人的回響與協助。（取材自新民晚報）
先天殘障的上海孤兒伍童想在完全失明前，看一眼自己的兒時照片。他的心願獲得許多好心人的回響與協助。（取材自新民晚報）

先天殘障的上海孤兒伍童，近日寄了一封求助信給市府領導信箱，內容寫下「我有一個心願，就是想在完全失明前，看一眼自己的兒時照片。」伍童的信中說，自己人生前20年都在上海市兒童福利院長大，現在即將失明，十分期盼能徵集1980年至2000年間的福利院老照片，在實現自己心願的同時，也為福利院留下一段珍貴的記憶。

新民晚報報導，這項徵集發布後，立刻引發市民熱烈反響，經過歷時三天「地毯式搜索」，1994年「好心人，請您抱一抱孤兒」志願活動參與者之一、新民晚報攝影記者陳正寶在海量的歷史照片中，終於找到伍童的兒時身影。

現在的伍童說話吃力、發聲艱難，他斷斷續續地解釋，自己生下來就患有先天性面癱，半邊臉垮掉了，現在一隻眼睛已經完全失明，另一隻眼睛視力也越來越差。

「兒童福利院就是我的家，老師們就是我的媽媽。」伍童出生於1981年，從小就被上海市兒童福利院收養，陪伴他長大的，還有很多福利院的小夥伴，大多都患有各種先天性殘疾。

據報導，伍童說他20歲後有了工作也有了新的住所，不捨地離開了從小長大的福利院；同一年，福利院也搬遷了。「我很懷念福利院的舊時光，也很想念那些一起長大的小夥伴們，希望有機會再看到那時候的老照片或者影像。」

在伍童的回憶中，福利院組織過很多社會公益活動，也有很多滿懷愛心的市民前來參與。自己小時候坐在院內的搖椅上，看到很多叔叔阿姨拿著機器拍照，一閃一閃的，長大後才知道那是照相機。

伍童感嘆，自己以及很多在福利院長大的小夥伴，幾乎從來沒有過一張小時候的照片，這也成為不少人的心頭之憾，所以希望能藉由這次機會，讓當年有著和自己相同經歷的孤殘兒童都看到兒時的照片，更能珍藏起上海對孤殘兒童無私關愛的城市溫度。

據報導，這個徵集老照片「伍童的心願」活動，收到了大量網友的留言，紛紛祝福他能如願。不少熱心網友還「主動請纓」，希望自己也能有機會為關愛孤殘兒童盡一分力，還有人說「溫暖的回憶，歷歷在目的是好心人給你們送去了暖憶，不是媽媽勝似媽媽的擁抱令人感動！」「愛可以讓一個人溫暖一輩子，這就是光。」

童年時的伍童（左3）與小夥伴們合影。（取材自新民晚報）
童年時的伍童（左3）與小夥伴們合影。（取材自新民晚報）
現在的伍童（左）。（取材自新民晚報╱受訪者供圖）
現在的伍童（左）。（取材自新民晚報╱受訪者供圖）

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