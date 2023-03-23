中每天逾4000人陽性 專家示警：新冠沒有消失

專家示警，新冠還沒有消失，提醒民眾仍須保持良好衛生習慣，避免二次感染。（取材自澎湃新聞）

經歷春節前後大感染階段後，隨著官方放寬對新冠防控管制及甲型流感等接力，「新冠」似乎逐漸淡出民眾視野，但據中共黨媒引述專家提醒，「新冠沒有消失，只是處低水平流行狀態」，呼籲民眾仍應保持密閉場所戴口罩、社交距離等習慣。環球時報前總編輯胡錫進22日突然在微博 呼籲放鬆不必要的管制，不過該文隨後被刪除。

人民日報引述本月感染新冠的北京 居民表示，「以為自己終於挺進「決賽圈（形容戰勝疫情前的階段）」了，結果在3月份還是中招了」，並指近期有不少來自上海、北京、山東、安徽等多地的大陸網友，在社交平台發文表示，自己於近日感染新冠。

對此情況，國家衛健委新冠病毒專家組成員、北京大學公共衛生學院流行病學與衛生統計學系研究員劉珏坦言，「新冠沒有消失，只是處於低水平流行狀態」。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛也指出，雖從群體情況來看，大爆發後6個月內一般不會再次暴發，但也有例外，如新冠病毒發生大的變異。另從個體看，不能完全排除二次感染的可能性。

趙衛說，尤其對一些免疫力較弱或免疫反應不持久的人群，或一次性進入體內的病毒量大，也會更容易發生二次感染。據中國疾控中心上周六發布最新統計數據顯示，雖新冠檢測 陽性數量已呈波動下降趨勢，但每日報告核酸檢測陽性數，仍保持在4000人以上，其中3月16日為4917例，陽性率為0.8%。

美聯社21日披露中國結束防疫清零政策過程，稱中國呼吸疾病權威專家鍾南山曾寫信給國家主席習近平，告訴他清零是「不可持續的」，並敦促逐步重新開放。一份內部文件顯示，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾批評北京市政府過度控制，稱其「沒有科學依據」，是對中央政府清零政策的扭曲。

但也有一名不願透露姓名的中國疾控中心官員表示，突然開放「根本不是個明智的公衛決定」；指中國在病毒最易傳播的冬季來臨之際突然重新開放，許多年長者沒有接種疫苗，藥局未準備抗病毒藥物，醫院也沒有足夠物資或人手，模型估計顯示，原本可以避免多達數十萬人死亡。

另環球時報前總編輯胡錫進22日突然在微博撰文為「自由」吶喊，呼籲放鬆不必要的管制，「我們的社會需要增加自由度」，不過稍後該帖文被刪除。