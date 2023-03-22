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中國每天仍超4000人陽性 專家示警：新冠沒有消失

記者陳政錄／即時報導
中國專家示警，新冠還沒有消失，提醒民眾仍須保持良好衛生習慣，避免二次感染。（取材自澎湃新聞）
中國專家示警，新冠還沒有消失，提醒民眾仍須保持良好衛生習慣，避免二次感染。（取材自澎湃新聞）

在經歷春節前後的大感染階段後，隨著中國官方放寬對新冠感染的防控管制，以及甲型流感等接力，「新冠」一詞似乎逐漸淡出中國民眾視野，但據中共黨媒引述專家提醒，「新冠沒有消失，只是處於低水平流行狀態」，呼籲民眾仍應保持密閉場所戴口罩、社交距離等習慣。

《人民日報》還引述一名本月感染新冠的北京居民表示，「以為自己終於挺進「決賽圈（形容戰勝疫情前的階段）」了，結果在3月份還是中招了」，並指近期有不少來自上海、北京、山東、安徽等多地的中國網友，在社交平台發文表示，自己於近日感染新冠。

對此情況，中國國家衛健委新冠病毒專家組成員、北京大學公共衛生學院流行病學與衛生統計學系研究員劉珏坦言，「新冠沒有消失，只是處於低水平流行狀態」。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛也指出，雖從群體情況來看，大暴發後6個月內一般不會再次暴發，但也有例外，如新冠病毒發生大的變異。另從個體看，不能完全排除二次感染的可能性。

趙衛說，尤其對一些免疫力較弱或免疫反應不持久的人群，或一次性進入體內的病毒量大，也會更容易發生二次感染。因此，趙衛提醒，考慮到目前疊加流感的形勢，建議民眾繼續保持密閉場所戴口罩、勤洗手和開窗通風、保持社交距離和咳嗽禮儀等衛生習慣。

一名已於1月感染過新冠，近日再次感染，住在河南鄭州的陳雪（化名）就分享，她這次感染是因家中有人首次感染，而她在六、七天後出現了症狀，「感染過程基本和第一次感染一樣」，包括喉嚨不適、發燒、一周後轉陰等。

據中國疾控中心上周六發布最新統計數據顯示，雖中國新冠檢測陽性數量已呈波動下降趨勢，但每日報告核酸檢測陽性數，仍保持在4,000人以上，其中3月16日為4,917例，陽性率為0.8%。

不過，在流感方面，央視新聞也報導，目前中國部分省分流感活動高峰已出現拐點，開始下降。報導引述中疾控病毒病所專家指出，中國此次流感活動在今年2月初開始升高，3月中旬進入高峰期。

專家說，雖然目前整體仍處於高位，但部分中國省分流感活動高峰已經出現拐點，開始下降。今年較往年約晚2個月進入流感流行季，本次流行的流感病毒以甲型H1N1亞型流感病毒為主。

流感 北京 檢測

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