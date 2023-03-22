留美40年的高端人才當「海歸」付向東加入西湖大學

付向東加入西湖大學。（取材自深究科學）

又有高端人才「海歸」，在「科研女神」顏寧、美國國家科學院院士陳雪梅返回中國後，美國加州大學 聖地亞哥分校（UCSD）細胞分子醫學 教授付向東在年初全職回國，加入西湖大學。付向東在美國生活40年，如今他正在與UCSD打官司，維護自己的權益。

深究科學報導，付向東曾是美國加州大學聖地亞哥分校細胞分子醫學教授，因神經再生論文，被學界廣泛關注。

自1983年通過CUSBEA項目赴美留學後，付向東一直在美國學習、工作，達40年之久。然而，2022年12月5日，他被迫從工作了30多年的UCSD辭職。

至於為何被迫辭職，得從美國的「中國行動計畫」說起。「中國行動計畫」在2018年11月推出，由美國司法部國家安全司負責實施，稱該計畫「旨在全面消除中國間諜、防止美國科技被中國盜竊」。

計畫推出後，在美華裔教授人人自危。2019年，美國國立衛生研究院(NIH)找到了付向東，並開展調查。付向東表示，這是讓他感到痛苦的一年。調查的起因是他在部分文章中致謝了中國的科學家和中國的大學機構，他因此被認為與中國學界互動密切。

儘管沒有實質證據，美國政府仍對他調查了一年多，並在2020年2月通知付向東，禁止其之後的四年內接受任何NIH的資助。

沒有資金，付向東實驗室運營陷入困境。不久，他拿到了一筆私人資助，情況才好轉起來。

此後，他所任職的UCSD同樣認定他違反了「承諾衝突」，對其予以停職，他不得不離開UCSD。

付向東表示，他所有的突破性研究都是在UCSD，而不是在中國。在UCSD任職期間，他「所有的知識產權都屬於UCSD」。

2023年年初，他選擇了全職回中國。對於被UCSD解聘，他表示正在美國打官司，維護自己的權益。近日，西湖大學生命科學學院教師隊伍上，付向東位列其中。

據了解，付向東長期從事RNA基礎生物學的研究，在RNA可變剪接和結合蛋白領域的研究工作及學術成果蜚聲中外。曾在生物領域的頂級期刊發表近200篇論文，並獲美國國立癌症 研究所頒發的癌症創新技術及分子分析獎和Searle學者、美國科學促進會會員等美國生物學界一系列重要學術獎項和榮譽稱號。