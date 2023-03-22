高校開公僕素養課…學生考不上怎麼辦？

福建省2023年度公務員錄用考試筆試福州考區福建農林大學考點，考生查看考試信息。當日，福建省2023年度公務員錄用考試筆試在全省各考區同時開考。（中新社）

西南大學歷史文化學院、民族學院開設「公務能力與公務員文化素養」課程，在網上引發熱議。該院行政人員表示，該專業並不是獨立專業，不授予學位，「修完學分由學校統一發放微專業學習證明，招生 只針對本校大二及以上的本科學生」。有網友支持，「既然畢業了就考公務員那為啥不從大一開始」，也有網友調侃，「教怎樣溜須拍馬？教怎樣升官發財？」

瀟湘晨報報導，西南大學發布的招生簡章顯示，該微專業開設了申論概論、世界文化史、中國文化史、公文寫作訓練、公務交流與表達規範、公職人員情緒管理與心理健康 維護、行政能力測試基礎和創新哲學導論8門課程，共24學分，每學分80元（人民幣，下同），修滿為1920元。目標是為了「培養學生就業 核心競爭力和未來職業生涯的決勝力」。

招生簡章表明，招生對象為西南大學大二及以上年級全日制在校本科學生；最低開班人數100人，具體招生人數將根據實際情況進行調整。微專業不在中國高等教育學生信息網（學信網）備注信息，不授予學位。

該院行政人員表示，「我們現在只是發了一個招生簡章，至於具體的教學安排，後面要根據教務處的統一規定來進行」。

有網友質疑，「要是公務員專業的，考不上公務員，情何以堪」、「公務員並不是一個專業，只是一個相對通用崗位，而且你的學生畢業考不上公務員怎麽解決就業？」但也有網友支持，「外面考公培訓機構收費高的離譜，80塊錢一學分可以說很良心了」、「改成行政能力和公共文化素養專業，就沒那麽敏感了」。