山東大熊貓「銀柯」吃不飽? 網友：餓成倉鼠臉

山東臨沂動植物園的大熊貓銀柯的生活環境。(取材自中國寧波網)

繼旅美大熊貓丫丫健康狀態遭質疑後，近日有網友稱，山東臨沂動植物園 的大熊貓銀柯出現消瘦、乞食等情況。在「大熊貓銀柯」微博 超話下，不少網友曬出銀柯近況，並稱牠常年吃不飽飯，經常在館內小門處乞食，明顯看出肩胛骨突出、「倉鼠臉」、糞便不正常。當地文旅局聞訊稱要核實後，園方作出回應，指網傳圖片被處理過，強調銀柯每天伙食費上千元人民幣(約145美元)。

來源：YouTube

據網易號「齊魯秀才」消息，最初是有網友爆料說，銀柯為什麼那麼瘦呢？而且動作看上去也不正常。這個消息傳出來後，立刻讓網友們懸起了心：大熊貓銀柯不會有什麼事情吧？許多關心銀柯身體健康的網友，也呼籲有關部門盡快公布銀柯的進食情況和體重等相關信息，更有網友要求直播日常如何餵養。

臨沂市相關部門隨即對銀柯的情況作出回覆，稱他們現在正在安排部署相關工作。

相關部門回應說：「目前銀柯的吃住環境均已得到改善。」但網友解讀，這句話的言下之意是之前銀柯的吃住環境估計是不如人意的吧？

對於銀柯疑狀況不佳，是動物園 造成的問題嗎？網友紛質疑是否有相關工作人員有麻痺大意的問題，有糊弄的問題？以前為什麼不讓熊貓的吃住環境更舒適一些呢？直到有網友曝光了才去改善熊貓的吃住環境呢？

很多網友提出一個建議，既然大家現在都信不過臨沂動植物園了，那麼為了保障大熊貓銀柯有一個更好的吃住環境，建議相關部門要求臨沂動植物園對銀柯的日常餵養都進行直播。

不少人認為，上述建議是很到位的，如果動物園能夠對銀柯日常的餵養進行直播，一方面能夠確保銀柯的吃住條件得到保證，另外一方面也無形中提升這家動物園的知名度，甚至形成一個特色，就是在網上看大熊貓的餵養直播。

公開資料顯示，銀柯是一隻雄性大熊貓，2009年7月16日出生於中國大熊貓保護研究中心碧峰峽基地。銀柯曾在2010年作為亞運熊貓團遠赴廣州助威第16屆亞運會。2019年5月29日被送至臨沂動植物園飼養至今。