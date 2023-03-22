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名校高中發起成立C9聯盟惹議 恐壟斷教育資源

中國新聞組／北京22日電
河北衡水中學校園。(取材自衡水中學官網)
河北衡水中學校園。(取材自衡水中學官網)

最近，九所高中名校發起成立全中國高中C9聯盟，在平等自願基礎上，結成非營利教育合作共同體的消息，在社交媒體上引發熱議。有人認為，這是教育改革的先行者，助力教育質量提升。也有人認為，這是教育界的「卷王聯盟」，易造成優質教育資源壟斷。

澎湃新聞報導，浙江鎮海中學、河北衡水中學、山東濟南市歷城第二中學、南京外國語學校、復旦大學附屬中學等九所高中，日前發起成立「新時代中國卓越高中發展共同體」。據不完全統計，2022年高考，全國高中C9聯盟向清華大學、北京大學培養輸送了400多名優秀學生。

為何要成立「全國高中C9聯盟」？據該聯盟代表介紹，這是為了凝聚大家的力量，薈萃大家的智慧，更好破解「新時代教育高質量發展中的困難」，尤其是一些優質高中高質量發展中的「共性問題和困惑」，在區域乃至全國範圍內更好地發揮示範引領作用。

有人認為，這可以助力教育質量提升。但許多網友擔憂，這一聯盟會不會成為高中教育的「卷王聯盟」，造成優質教育資源壟斷？

報導指出，這樣的擔憂並非多餘。儘管聯盟強調「不結盟、不對抗、不針對第三方」，但事實上的「強強聯合」會不會形成馬太效應、虹吸效應，甚至掌握比其他高中更強的話語權，確實值得關注。換言之，全國高中C9聯盟之所以引發爭議，根本原因還是其觸及了公眾最關心的教育公平問題。

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