2歲熊貓「寶新」死亡 成都繁育基地瞞報? 惹眾怒

網友拍攝到的寶新畫面，影片中寶新的走路模樣有些不穩。(視頻截圖)

近日，有網友反映成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓「寶新」自3月初再也沒有出現過，在公眾關切下，成都市公園城市建設管理局21日回應寶新已在14日去世，病因不明。國寶死了居然「無聲無息」？網友火大批評，在美國的丫丫瘦了獲得舉國關注，但國內一歲多熊貓莫名去世了，竟然要公眾逼問才吐實。

來源：YouTube

在網上一面倒批評後，成都大熊貓繁育研究基地21日深夜公開寶新狀況，寶新在3月3日出現嗜睡、拒食、精神差等臨床表現，熊貓基地醫療團隊立即採取診治措施，根據血液生理生化檢測 和CT、B超等影像學檢查結果，初步診斷為急性重症胰腺炎。雖經過十餘日24小時重症監護和治療搶救，寶新終因多器官功能衰竭，於14日不幸離世。

新京報報導，網友小莉（化名）表示，自己曾多次去成都大熊貓繁育研究基地看望寶新，牠性格活潑好動，但從3月初開始，參觀時再沒能見到寶新，也從未聽說有關牠身體情況的消息。也有網友放出此前國寶的影片，畫面中的牠走路出現不穩的模樣。

媒體就該訊息聯繫相關單位，20日晚，成都大熊貓繁育研究基地的辦公人員竟跳針回覆，目前沒有「寶新」的確切消息。一夜過去，21日早，成都市公園城市建設管理局一名工作人員回應稱，「寶新已經去世，具體死亡日期還不清楚，正在調查牠的死因」。

報導指出，寶新確認死亡的消息一傳出，網友炸鍋要求公開死因，「為什麽大熊貓去世都不發通告，就悄無聲息的處理了？」、「我們的小班長，請官方給出具體死因」、「上午還在闢謠下午就證實了」、「才不到兩歲啊」。

據成都大熊貓繁育研究基地官網介紹，寶新出生於2021年6月24日，是2021級熊貓基地月亮產房的大班長，年紀輕輕的寶新活潑矯健，富有生氣。

網友指出，這是一次被動物愛好者發現，被公眾關切倒逼出來的披露。也有網友認為，圈養大熊貓並沒有被珍視愛護，保護瀕危野生動物最好的方法就是建立牠們的生態圈，電擊取卵、人為過度繁育都是傷害。更有網友氣憤批評，美國的丫丫瘦了餓了都成國際大事，但國內的大熊貓待遇卻完全沒得比。