我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

2歲熊貓「寶新」死亡 成都繁育基地瞞報? 惹眾怒

中國新聞組／北京22日電
網友拍攝到的寶新畫面，影片中寶新的走路模樣有些不穩。(視頻截圖)
網友拍攝到的寶新畫面，影片中寶新的走路模樣有些不穩。(視頻截圖)

近日，有網友反映成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓「寶新」自3月初再也沒有出現過，在公眾關切下，成都市公園城市建設管理局21日回應寶新已在14日去世，病因不明。國寶死了居然「無聲無息」？網友火大批評，在美國的丫丫瘦了獲得舉國關注，但國內一歲多熊貓莫名去世了，竟然要公眾逼問才吐實。

來源：YouTube

在網上一面倒批評後，成都大熊貓繁育研究基地21日深夜公開寶新狀況，寶新在3月3日出現嗜睡、拒食、精神差等臨床表現，熊貓基地醫療團隊立即採取診治措施，根據血液生理生化檢測和CT、B超等影像學檢查結果，初步診斷為急性重症胰腺炎。雖經過十餘日24小時重症監護和治療搶救，寶新終因多器官功能衰竭，於14日不幸離世。

新京報報導，網友小莉（化名）表示，自己曾多次去成都大熊貓繁育研究基地看望寶新，牠性格活潑好動，但從3月初開始，參觀時再沒能見到寶新，也從未聽說有關牠身體情況的消息。也有網友放出此前國寶的影片，畫面中的牠走路出現不穩的模樣。

媒體就該訊息聯繫相關單位，20日晚，成都大熊貓繁育研究基地的辦公人員竟跳針回覆，目前沒有「寶新」的確切消息。一夜過去，21日早，成都市公園城市建設管理局一名工作人員回應稱，「寶新已經去世，具體死亡日期還不清楚，正在調查牠的死因」。

報導指出，寶新確認死亡的消息一傳出，網友炸鍋要求公開死因，「為什麽大熊貓去世都不發通告，就悄無聲息的處理了？」、「我們的小班長，請官方給出具體死因」、「上午還在闢謠下午就證實了」、「才不到兩歲啊」。

據成都大熊貓繁育研究基地官網介紹，寶新出生於2021年6月24日，是2021級熊貓基地月亮產房的大班長，年紀輕輕的寶新活潑矯健，富有生氣。

網友指出，這是一次被動物愛好者發現，被公眾關切倒逼出來的披露。也有網友認為，圈養大熊貓並沒有被珍視愛護，保護瀕危野生動物最好的方法就是建立牠們的生態圈，電擊取卵、人為過度繁育都是傷害。更有網友氣憤批評，美國的丫丫瘦了餓了都成國際大事，但國內的大熊貓待遇卻完全沒得比。

成都大熊貓繁育研究基地表示，當前，已委託專業醫療機構開展病理組織學檢查，並對寶新前期生活、診療過程進行全面評估。上級主管部門高度重視，正組織權威專家指導幫助開展病因分析，形成報告後，將及時向社會公布。

大熊貓寶新還不滿兩歲，正是活潑可愛的時候。(取材自南方都市報)
大熊貓寶新還不滿兩歲，正是活潑可愛的時候。(取材自南方都市報)

檢測

上一則

山東大熊貓「銀柯」吃不飽? 網友：餓成倉鼠臉

下一則

普亭晤習近平：「羨慕」中發展成就

延伸閱讀

成都職業乞丐「日入千元、車接車送」 網虧：這工作挺不錯？

成都職業乞丐「日入千元、車接車送」 網虧：這工作挺不錯？
北京動物園已派2專家赴美 協助照護大熊貓丫丫

北京動物園已派2專家赴美 協助照護大熊貓丫丫
戰狼打敗熊貓 反映美中關係現實

戰狼打敗熊貓 反映美中關係現實
重慶4熊貓湊一桌 網：想打麻將 得川渝人民真傳

重慶4熊貓湊一桌 網：想打麻將 得川渝人民真傳

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率