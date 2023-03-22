頂流「花花」火了 帶旺成都「熊貓經濟」

早上8點半，成都大熊貓繁育研究基地門口排隊的遊客。(取材自紅星新聞)

頂流「花花」，帶火了熊貓，也帶火了「熊貓之城」——成都。「多謝花花，我們的民宿 火起來了，都是來看花花的。」李先生是成都大熊貓繁育研究基地周邊一民宿房東，隨著大熊貓和花（小名「花花」）在網絡走紅，也帶動了「熊貓經濟」的火熱。

來源：YouTube

紅星新聞報導，花花所在的成都大熊貓繁育研究基地迎來遊客高峰，不少外地旅客都將「看大熊貓」作為遊覽成都的必備行程。

去哪兒大數據顯示，3月以來（3月1日-12日）成都大熊貓繁育研究基地門票銷量同比去年增幅達9倍，位列四川省內景區門票銷量第一，超過排在二、三、四名的峨眉山、自貢·中華彩燈大世界、都江堰景區門票之和，在全國景區銷量排名中位列第五。

在成都，熊貓主題的民宿酒店隨處可見。(取材自紅星新聞)

美團數據顯示，3月以來，「成都大熊貓」關鍵詞搜索量同比增長677%。

另外，花花帶火了「大熊貓」主題民宿，吸引每位遊客平均多住半天。途家數據顯示，成都民宿預訂量是去年同期的兩倍，平均入住天數從去年的1.3天增加到了1.8天。在「熊貓經濟」的帶動下，當地民宿消費提高超四成，訂每間房平均多花100元人民幣(約14.5美元)。

另據美團數據顯示，上周末兩日（3月18、19日），成都住宿訂單量排名全國第一，多個景點門票訂單量同比翻倍增長，區域消費活力持續激活。「頂流女明星」的號召力，不言而喻。

早上8點半，遊客李可就看到成都大熊貓繁育研究基地檢票處擠滿了人。在幼年大熊貓別墅門口，有許多慕名而來的「護花使者」，一直等到花花出現。為了擁有最佳觀賞位，甚至有遊客原地不上廁所等待兩個小時。

哪兒的旅客最愛熊貓？數據顯示，除了本地旅客外，北京 、上海、廣東、重慶和江西的遊客最愛跨省看熊貓，住熊貓主題民宿。