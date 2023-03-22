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山東濰坊：2021年5月31日後出生 3孩免費讀公辦高中

中國新聞組／北京22日電
山東濰坊催生，宣布2021年5月31日後依法生育的三孩免費讀公辦高中。圖為南京東南大學附屬中大醫院產科的「三孩生育諮詢門診」。(中新社)
山東濰坊催生，宣布2021年5月31日後依法生育的三孩免費讀公辦高中。圖為南京東南大學附屬中大醫院產科的「三孩生育諮詢門診」。(中新社)

政府催生再有新政策出台，山東濰坊推出多項惠民政策，補助買房補貼、也促幼兒園開設托班等，希望健全嬰幼兒照護體系、保障計畫生育家庭等。但其中三孩免費讀公辦高中的細項遭到網民吐槽「忽悠傻子」，稱十幾年後的承諾到時候兌現都是個問題。

界面新聞報導，濰坊市人民政府新聞辦公室21日召開優化生育政策促進人口長期均衡發展新聞發布會，印發了「優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案」。明確了持續深化生育服務管理改革、提高婦幼健康和優生優育服務水平、健全嬰幼兒照護服務體系、加快構建生育友好環境、保障計畫生育家庭權益五個方面重點措施。

方案釋放多項利多，新生兒實行落地參保，享受城鄉居民基本醫療保險待遇。落實國家三歲以下嬰幼兒照護費用個人所得稅專項附加扣除政策。對依法生育三孩家庭購買商品住宅的，給予繳納契稅50%的財政補貼，最高不超過2萬元人民幣(約2905美元)。

符合政策規定生育子女的夫妻，除國家規定產假外，女職工增加60日產假，配偶享受不少於15日陪產假，三歲以下嬰幼兒父母各享受每年累計不少於十日育兒假。

發展普惠托育，健全嬰幼兒照護服務體系。普惠托育機構二孩每月補貼300元，三孩每月補貼400元保育費，並支持有條件的幼兒園開設托班。已通過備案的托育機構，可享受稅費優惠政策。

方案將科學布局普惠性幼兒園，大力發展公辦園，支持民辦園提供普惠性服務。落實家庭經濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童等學前教育資助制度，鼓勵優先招收三孩入普惠幼兒園。落實義務教育免試就近入學政策。全面推動中小學課後服務提檔升級，打造素質教育第二課堂。對2021年5月31日後依法生育的三孩就讀公辦普通高中期間免除學費。

報導指出，這一句「三孩就讀公辦普通高中期間免除學費」的政策引發網民討論，「等現在生的孩子長大了老師都下崗了」、「十幾年後估計都免費12年義務教育了，有誠意的把幼兒園的給免了」、「為了這點蔥花就養頭豬」。網民更是直說，敢生三胎的經濟實力「還上什麽公辦的」。

教育 計畫生育 醫療保險

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