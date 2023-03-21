湖南5旬婦愛健身 有「馬甲線、4塊肌」還拿下世界紀錄

53歲的竇春玉練出馬甲線、四塊肌，身材宛如30多歲的年輕女性。（取材自瀟湘晨報）

湖南郴州一名53歲大媽，儘管已經年過五旬，但熱愛健身 的她不僅有傲人馬甲線與腹肌，去年還靠著「倒掛旋轉」絕技，成為世界上倒掛旋轉時間最長的人，拿下英國 扛旗世界紀錄。

瀟湘晨報報導，53歲的竇春玉已經堅持健身近四年，每天清晨她會步行到住家附近的公園健身，平板支撐20幾分鐘，倒立十幾分鐘，高難度極限仰臥起坐300個，立式健腹輪十幾個，結束一個多小時的高強度運動後再步行回家。

竇春玉表示，自己曾有胃病和腰間盤突出問題，免疫力 低所以總是感冒；2019年她偶然間結識了雙輪平衡車順時針單向「大象鼻子」原地轉圈世界紀錄保持者何葵明，訝異對方已經年過六旬仍身體硬朗，因此下定決心跟著對方鍛鍊身體。

竇春玉從倒立學起，一開始她需要別人扶著腿才立得起來，漸漸地自己可以獨立倒立十幾分鐘。後來她開始練習「平衡車轉圈」，目前竇春玉最拿手的一項是「倒掛旋轉」，剛開始做這個項目時，竇春玉旋轉5分鐘就覺得頭暈，但做完後她感覺到自己身體變得很舒服、輕鬆，於是一直堅持練習。2022年2月，竇春玉連續旋轉59分57秒，成為世界上倒掛旋轉時間最長的人，拿下英國扛旗世界紀錄。

已經健身近4年的竇春玉感覺自己身體心態都年輕很多，還練出四塊腹肌和馬甲線，免疫力也有所提高，再也沒有感冒過。竇春玉自曝以前看起來很顯老，然而養成健身習慣後，一些朋友和親戚見了她簡直要認不出來了，「現在她們都說我像30多歲一樣」。

竇春玉51歲時還到長沙世界之窗挑戰了55米蹦極，竇春玉說，當時有兩名男大學生付了費用卻不敢跳，「我說你們不敢蹦，我來」，竇春玉跳下去時毫不猶豫，更說以後還想挑戰張家界260米的蹦極。

竇春玉說，自己健身是為了讓自己更健康，「健康的身體對於愛我的人和我愛的人來說都是最好的禮物。」