我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

傅園慧復出奪銅 再拋金句：已是「洪荒阿姨」了

中國新聞組／北京21日電
2023年全國春季游泳錦標賽女子50米仰泳決賽在山東青島舉行，浙江隊傅園慧以27秒87的成績摘銀，廣東隊汪雪兒和湖北隊陳潔分別奪得冠亞軍。（中新社）
2023年全國春季游泳錦標賽女子50米仰泳決賽在山東青島舉行，浙江隊傅園慧以27秒87的成績摘銀，廣東隊汪雪兒和湖北隊陳潔分別奪得冠亞軍。（中新社）

在2023全國春季游泳錦標賽上，葉詩文在女子200米個人混合泳決賽中摘得銀牌，傅園慧在女子50米仰泳決賽中奪得第三名，兩位泳壇名將均摘得復出後的首枚獎牌。

中新社報導，27歲的傅園慧此前一直受傷病困擾，此番比賽前她在體能等方面準備尚有不足。對於女子50米仰泳決賽中27秒87的成績，她坦言「比自己預想的好很多」。

傅園慧說，此前她陷入了強迫自己變強的漩渦中，無法原諒自己出現的任何微小失誤。休息一年中她調整心態，現在更能够享受比賽。

賽後採訪中，傅園慧還特意「點名」葉詩文：「（葉詩文）其實比我努力很多。因為她學業上壓力大，（這樣）還能兼顧訓練，所以她是一個運動員的楷模。我應該向她學習。」

對於外界有關「洪荒少女」又回來的評論，傅園慧開玩笑說：「現在應該是洪荒阿姨了，小朋友都可以叫我阿姨了，他們看我那個眼神就是看長輩的，感覺特別奇怪。」

作為倫敦奧運會「雙冠王」，葉詩文在女子200米個人混合泳項目上展示了不俗實力。決賽中，她以2分10秒55的成績奪得第二名，領先第三名近5秒。為保證學業，葉詩文在賽前僅進行了一個多月的系統訓練。

賽後她對決賽中自己的表現很滿意，認為可以「打滿分」。談及兼顧學業和比賽的問題，葉詩文說，整個過程很掙扎，但現在覺得「自己熬過來了」，對游泳的熱愛是她堅持下來的秘訣，校園學習過程中培養的邏輯思維能力也對提高訓練效率有很大幫助。

2023年全國春季游泳錦標賽女子50米仰泳決賽在山東青島舉行，傅園慧以27秒87...
2023年全國春季游泳錦標賽女子50米仰泳決賽在山東青島舉行，傅園慧以27秒87的成績摘銀。（中新社）

游泳 運動員 奧運

上一則

中國發布報告嗆：美國民主亂象多 別指手畫腳

延伸閱讀

中游泳選手傅園慧再拋金句：現在是「洪荒阿姨」了

中游泳選手傅園慧再拋金句：現在是「洪荒阿姨」了
泡湯、游泳戴隱眼小心感染「這病」醫：致病原超頑強

泡湯、游泳戴隱眼小心感染「這病」醫：致病原超頑強
黑白集／金馬前線連續出包 軍情問題大

黑白集／金馬前線連續出包 軍情問題大
兩性平權 柏林公共泳池將改著裝規定：女性也可上空

兩性平權 柏林公共泳池將改著裝規定：女性也可上空

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領