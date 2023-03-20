俄羅斯女：做到這5點 中國男性就能讓人傾心

Saron Tweya Mbundu 來自莫斯科。(取材自微信)

俄羅斯 女性非常符合中國男性的審美標準，因此，在華工作的俄羅斯女性幾乎每個人都有被中國男性追求的經歷。然而，他們的成功率卻很低。俄羅斯女網民Saron Tweya Mbundu 對此支招，「做到這5點，中國男性就能讓我們對他傾心。」

觀察者網引述「陸聞悅」微信 公眾號報導，畢業於聖保羅學院的Saron Tweya Mbundu 來自莫斯科，她表示，到中國後，一直在教中國男性如何與俄羅斯女孩約會，中國男生想給俄羅斯女孩留下好印象，她提出5個建議：

1. 穿著得體。「俄羅斯女孩非常重視外表，她們經常花大量的時間在打扮上面。所以如果男性看起來邋遢，她可能會覺得你不尊重她。如果你穿著時髦的休閒服裝、精緻的的襯衫，夾克，漂亮的鞋子，那麼你就取得了第一步的成功。」

2 .帶著花去約會。「在莫斯科，如果以男人在沒有鮮花的情況下去約會，女孩可能會立刻走開。玫瑰是送給俄羅斯女孩最好的約會禮物，但是要避免黃色，因為這種顏色與背叛有關。粉紅色和紅色與愛情有關，花數應為奇數。中國男性要清楚，俄羅斯女孩很信奉『以花為基礎的約會文化』。在我們看來，一個帶著花來的男人，肯定不會是壞人。除了鮮花，你還可以給我們帶一些其他的小禮物，比如香水或者一小塊珠寶(項鍊，耳環)，最好是名牌，但不一定很貴。」

3 .訂一家餐廳並付帳。「帶我們去一家不錯的餐廳。它不一定很貴，但必須有一個良好的氣氛。看看能不能找到一家俄羅斯餐館，她會很高興有一些熟悉的食物。我們也會喜歡幫你點菜和解釋菜。如果你找不到俄羅斯人的地方，就帶我們去法國餐廳。俄國貴族曾經迷戀法國的語言和食物，所以法國菜我們也會喜歡的。除此之外，我們也喜歡義大利 菜。用餐完畢後，請將帳單付一下，千萬不要考慮與我們分攤帳單。如果你這樣做，你就不會有第二次約到我們的機會。」

4. 做一個紳士。「在任何時候，把你路上的每一扇門都打開，讓我們進去；打開車門，讓我們上下車；把椅子拉出來，讓我們坐下；下車時伸出你的手臂，讓我們抓住。如果你不這樣做，你就會被認為是粗魯無禮的。除了手提包，幫我們提著其他的包，即使是一個裝有麵包的小塑料袋，作為一個男人，你也有責任搬運任何貨物。」

5 .重複2-4項。「直到我們用行動告訴你，我們已經對你傾心，你一定能夠感受到。俄羅斯女孩擔心那些追求她們的中國男性不是真心，所以，你只有堅持重複這些項，我們才會放棄防禦，認為你很棒。」

除了上述5建議，Saron Tweya Mbundu還表示，男性還在與俄羅斯女孩約會的時候就要做好安排。帶我們去其中一個地方：美術館、博物館、劇院(歌劇、芭蕾舞或音樂劇)、古典音樂會、我們最喜歡的歌手表演、慈善舞會。但不要帶我們去看體育比賽。