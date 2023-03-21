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曾為彭德懷即席翻譯 王新善92歲病逝

中國新聞組／上海21日電
資深翻譯王新善18日在北京逝世，享耆壽92歲。（取材自澎湃新聞）
資深翻譯王新善18日在北京逝世，享耆壽92歲。（取材自澎湃新聞）

被被中國翻譯協會授「資深翻譯家」的資深翻譯王新善18日在北京逝世，享耆壽92歲。中國對外翻譯有限公司原總經理王新善曾為彭德懷、陳賡、粟裕、鄧華、楊得誌等將帥做即席翻譯。

澎湃新聞報導，王新善1931年3月2日出生於黑龍江省哈爾濱市，1948年3月參軍，1950年11月加入中國共產黨，擅長俄語、譯審。1949至1957年，承擔砲兵專業翻譯，期間為時任上海市市長陳毅和國防部副部長王樹聲做翻譯。

1951年11月至1953年10月，在中國人民志願軍司令部擔任俄文翻譯，曾為彭德懷、陳賡、粟裕、鄧華、楊得誌等將帥做即席翻譯。1952年在中國人民志願軍司令部立三等功，獲得朝鮮人民軍軍功章。1957年8月至1977年9月，先後在解放軍通縣軍械學校、軍事工程學院學習，歷任軍械研究所研究室副主任、五機部輕武器研究所科研處副處長、中國版本圖書館翻譯組翻譯。1977年9月至1986年2月，歷任商務印書館外國歷史編輯室副主任、副總編輯、紀委書記。1986年3月至1996年8月任中國對外翻譯出版公司（中國對外翻譯有限公司前身）總經理、黨委副書記。1998年12月離休。

中國對外翻譯有限公司表示，王新善在中譯公司工作期間，多次帶隊出訪聯合國總部和各國際組織，建立更加深厚的聯繫；翻譯、編輯多本出版物。

王新善於1992年起享受國務院政府特殊津貼。2005年9月被中國翻譯協會授「資深翻譯家」稱號。曾任中國國際友人研究會副會長、中國翻譯工作者協會（現中國翻譯協會）常務理事。2012年4月被中國出版集團公司授予首批「編輯名家」稱號。2019年獲「慶祝中華人民共和國成立70周年」紀念章。2020年獲「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。2021年獲「光榮在黨50年」紀念章。

國務院 北京 國防部

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