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腳踩幾十萬鞋去看展 王思聰與日本美女畫家「罰站式合照」

中國新聞組／上海21日電
王思聰據稱是畫家本人特意邀請的。(取材自東京新青年/CHOCH1ATE藝術潮玩集合空間供圖)
王思聰據稱是畫家本人特意邀請的。(取材自東京新青年/CHOCH1ATE藝術潮玩集合空間供圖)

要說有什麼人不是明星還能擁有明星般的流量和關注度，那網紅富二代、萬達太子爺王思聰一定在列。最近，這位「國民老公」的消息再次開啟霸屏模式，他與日本美女畫家合照被指變「乖巧」了。

據「東京新青年」報導，繼豪擲4.5萬買寵物狗送女友，好友生日宴送十幾萬紅酒之後，這位太子爺又在上海的一個畫展上被網友偶遇。

據悉當天王思聰並沒有帶女伴，身穿紅色格子外套，搭配黑色衛衣和同色系休閒褲，腳踩聯名球鞋。如果忽略掉王思聰差不多是穿了套房子在身上這件事，單看這一身裝束可以說是相當的低調了。

但再低調，網友們還是給足了「國民老公」排面，很快「王思聰腳踩幾十萬鞋子看展，與日本女藝術家親密合影」的消息就鋪天蓋地襲來。

當然這已經不是王思聰第一次和日本妹子同框，早在此前王思聰就被網友偶遇和雙馬尾甜妹在日本的一家電玩城抓娃娃，妹子拎著一大兜子戰利品，兩人全程有說有笑。網友們一番抽絲剝繭，很快就扒出了妹子的身分--日本新晉「宅男女神」佐野日向子。

雖然都是和日本妹子同框，但這次的又有些不同。王思聰和這位日本女畫家合影時被網友形容成一反常態，不苟言笑，完全就是高中生罰站式拍照。兩人合照時十分的禮貌客氣，彼此還保持著半米左右的社交距離。任誰看這就是畫家為表示感謝，邀請來看展的客人一起合影。

有知情人士透露，王思聰是畫家本人特意邀請的，畫家自己都沒想到這位傳說中的富二代真的會應邀來看展。那這位能讓王思聰「青睞有加」的女畫家究竟是何方神聖呢？原來她就是開創了獨一無二的當代日本「超扁平浮世繪」風格的90後新銳人氣女畫家金田涼子。而王思聰應邀去的正是她在上海一家美術館舉辦的首個美術館大型個展。

金田涼子1991年出生在日本茨城縣，2014年畢業於橫濱美術大學，目前工作活動的重點都在東京。

有人曾經這樣形容金田涼子的作品：瀰散著的自然氣息與傳統浮世繪交匯，讓人能感覺到畫作中像徵自然萬物的小女孩體內還存留著古老的信息。

在很多現代藝術藏家的眼裡，金田涼子是目前亞洲最具潛力的年輕畫家之一，她的原作說是到了一花難求地步，也不算誇張。

早前王思聰就被網友偶遇和雙馬尾甜妹在日本的一家電玩城抓娃娃。(取材自東京新青年)
早前王思聰就被網友偶遇和雙馬尾甜妹在日本的一家電玩城抓娃娃。(取材自東京新青年)
90後新銳人氣女畫家金田涼子。(取材自東京新青年/CHOCH1ATE藝術潮玩集合...
90後新銳人氣女畫家金田涼子。(取材自東京新青年/CHOCH1ATE藝術潮玩集合空間供圖)

日本 美術館 社交距離

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