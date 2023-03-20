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24年顛沛流離…「失孤」原型兒結婚 劉德華送上特別禮

中國新聞組／北京20日電
劉德華憑藉「失孤」獲得華表獎影帝。(電影劇照截圖)_
劉德華憑藉「失孤」獲得華表獎影帝。(電影劇照截圖)_

電影「失孤」原型郭剛堂兒子郭新振昨天在山東聊城李太屯社區舉辦婚宴，現場賀客盈門，萬千網友守在手機屏幕前「觀禮」，「失孤」主演劉德華託人帶來他拍電影時的駕駛證送上祝福，孫海洋、杜小華等來自中國各地的尋親家長也趕來赴宴。有網民在婚禮直播下留言：「只有這樣圓滿的結局，才配得上這24年的顛沛流離」。場面令人動容。

新郎郭振又名郭新振，他2歲時被拐，父親郭剛堂騎摩托輾轉全中國尋子的經歷，被改編成由劉德華主演的電影「失孤」被人們熟知。極目新聞報導，2021年7月，郭剛堂找回被拐24年的兒子，一家團圓。兩年後，郭振的婚禮在家鄉聊城舉辦。接親儀式中，聊城鐵騎隊特意派出八輛摩托車護送。郭剛堂用手撫摸著摩托車，舊時的回憶湧上心頭，幾度哽咽落淚。

尋親家長孫海洋、杜小華也到場祝賀，郭剛堂伸手相迎，也回憶起了自己的尋子往事。他提到，自己曾騎摩托車走南闖北24年，騎壞了10輛摩托車，「這一路上的磕磕絆絆值了，今天就算是圓滿了」。

從四面八方趕來的市民和網友將婚禮舞台圍得水洩不通。上午8時許，郭振攜新娘入場，分別向爺爺奶奶、爸爸媽媽敬茶行禮，新娘哽咽著大喊了三聲「爸」，郭剛堂激動地老淚縱橫，大聲回應「哎」，接過兒媳的敬茶後，郭剛堂仔細品了一口，說：「20多年，就等這杯茶了」。

答謝宴上，兩旁的大屏幕上播放電影「失孤」的片段和郭剛堂尋親的視頻，在場賓客一度感慨落淚。2021年郭振被找回時，劉德華曾發來祝福；此次郭振婚禮上，劉德華託朋友到場祝賀，並送上劉德華拍攝電影「失孤」時的駕駛證作為禮物，「我們知道郭大哥受了很多苦，這個道具對郭大哥具有很重要的意義，今天我要把這個禮物送給大哥，祝願日後的生活能夠幸福美滿」。

儀式上還有一個特殊環節，郭振和兩個弟弟現場為父母補辦了一場簡單的婚禮，一家人站上台上，拍了一張全家福，紀念這個一家人真正團圓的日子。

這是郭剛堂家的大喜事，也是整個尋親圈的大喜事。電影「親愛的」原型之一杜小華坦言，郭剛堂這次是大團圓了，內心十分羨慕。他至今還在四處奔波尋找兒子小米奇，但他相信只要自己不放棄，終究也能迎來團圓的那一天。

郭剛堂在社交平台直播兒子結婚。（取材自微博）
郭剛堂在社交平台直播兒子結婚。（取材自微博）

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